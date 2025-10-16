El Sergas incorpora una guía para mejorar la salud de las mujeres en la atención primaria

El consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, destacó este jueves la necesidad de reforzar la perspectiva de género en la atención primaria mediante una guía para profesionales sobre la salud de las mujeres que tiene en cuenta las distintas etapas de la vida para mejorar la salud del colectivo femenino.

Así lo señaló en rueda de prensa, junto con la directora general de Promoción de la Igualdad de la Consellería de Política Social e Igualdad, María Quintiana, y con la subdirectora general de Atención Primaria del Servicio Gallego de Salud, Patricia Pazos.

Gómez Caamaño enmarcó este trabajo en la Estrategia Gallega de Salud 2030, que introduce una visión integral de la salud de las mujeres e incorpora la perspectiva de género en la atención sanitaria. Indicó que las diferencias de salud entre hombres y mujeres no se explican solo por rasgos biológicos, sino que están influenciadas por factores socioculturales, percepciones, expectativas o roles.

Con esta guía, según manifestó el consejero de Sanidad, se busca compilar toda la información contrastada existente para, por ejemplo, "desmedicalizar" ciertas etapas de la salud de las mujeres para que dejen de percibirse como enfermedades, como es el caso de la menopausia.

Entre los objetivos detallados por la subdirectora general de Atención Primaria del Servicio Gallego de Salud, Patricia Pazos, encargada de la presentación de la guía, destaca la aspiración de lograr que al menos un centro de salud de cada área sanitaria sea acreditado como IHAN en el período 2025-2027. Este sello de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud indica que se favorece un entorno que promueve la lactancia materna y que ayuda a las madres a mantenerla en exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebé y que, a partir de los seis meses, puedan continuar con la lactancia junto con los alimentos complementarios hasta los dos años o más.

Entre las recomendaciones de "no hacer" por parte del personal de atención primaria, se cita no solicitar densitometría de forma rutinaria en mujeres posmenopáusicas para valorar el riesgo de fractura osteoporótica, sin realizar antes una evaluación de factores de riesgo.

La guía también promueve un entorno en el que las mujeres no oculten que padecen un problema de salud relacionado con el suelo pélvico; el más frecuente en este caso es la incontinencia urinaria. El programa de disfunciones del suelo pélvico femenino que funciona en el Servicio Gallego de Salud desde 2017 ya ha atendido a más de 20.000 mujeres. Así, se incide en el aumento de detección de pacientes por parte de matronas y fisioterapeutas de los centros de salud.

Gómez Caamaño resaltó la mención específica que ya se hace a la salud bucodental en el embarazo, con el fin de reforzar su autocuidado. De hecho, en 2024 se atendieron a más de 8.700 mujeres y se realizaron cerca de 30.000 consultas.

Por su parte, la directora general de Promoción de la Igualdad, María Quintiana, puso en valor la importancia de la colaboración entre los diferentes departamentos de la Xunta para poder incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, agradeció a la Consellería de Sanidad la mano tendida para el diseño de herramientas que ayuden a dotar al personal de instrumentos de apoyo que permitan "seguir avanzando hacia una atención sanitaria más precisa y más igualitaria".

En su intervención, la directora general recordó otros ejemplos de colaboración, como la elaboración este mismo año del Protocolo sanitario de atención primaria a las personas transexuales y el trabajo conjunto entre la Dirección General de Salud Pública y los centros Quérote+ para sensibilizar en los festivales de verano sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Esta guía, una vez presentada, será trasladada al personal de los centros de salud de toda Galicia para su consulta como apoyo en la práctica clínica.