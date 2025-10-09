Galicia se muestra dispuesta a facilitar los datos de cribados de cáncer: "No tenemos nada que ocultar"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado que Galicia está dispuesta a entregar al Consejo Interterritorial de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. “No tenemos nada que ocultar”, afirmó en declaraciones a los medios.

Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, precisó que todavía no han recibido la petición formal de los datos. “Vamos a esperar y ver qué datos quieren, para qué los quieren y cómo los van a utilizar”, indicó.

Aunque recordó que la competencia en materia de cribados es “exclusivamente autonómica”, el conselleiro insistió en la disposición de Galicia a colaborar. “Al contrario, tenemos mucho de lo que presumir”, añadió.

Crisis de los cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este miércoles que había solicitado a todas las comunidades autónomas, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), los datos de todos los programas de cribado para realizar un “seguimiento exhaustivo” y reforzar la vigilancia a nivel nacional.

Todo ello sucede tras los fallos detectados en Andalucía, y que ya han llevado a la dimisión de su consejera de Salud, Rocío Hernández. Ahora, el Gobierno pide a todas las comunidades información sobre dichos cribados. Solicitud de la que, en el caso de Galicia, todavía no tienen constancia desde la Xunta.