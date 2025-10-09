Los estudiantes universitarios gallegos contarán con un protocolo para cuidar su salud mental

El conselleiro Gómez Caamaño en la inauguración de “Saúde Mental e Mocidade: Coidar o presente para construír o futuro” en la USC. Xunta de Galicia

Los estudiantes de las tres universidades gallegas contarán con un protocolo de acompañamiento psicológico para mejorar el cuidado de su salud mental y una mejor atención y garantías de continuidad asistencial. Así lo anunció este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la inauguración de la jornada Saúde Mental e Mocidade: Coidar o presente para construir o futuro que se celebró en Santiago.

El titular de Sanidade explicó que el objetivo es garantizar una salud mental sólida entre la población universitaria, que se encuentra en una época de importantes cambios vitales, lo que puede afectar a su salud mental.

De esta forma, la Xunta pondrá el apoyo técnico y económico para que las tres universidades impulsen un protocolo que incida en el cuidado emocional de los jóvenes. Paralelamente, podrán realizar actividades formativas para el profesorado y el personal de atención al alumnado, además de acciones de divulgación.

En su intervención, Gómez Caamaño remarcó que la salud mental es un asunto de especial sensibilidad que necesita un abordaje multidisciplinar, por lo que destacó la relevancia de la implicación de las administraciones públicas y del tejido asociativo.

Esta iniciativa se suma a otras ya realizadas como el Plan de Saúde Mental 2020-2024 que permitió crear unas 240 plazas de profesionales en este ámbito, poner en marcha unidades de prevención intensiva del suicidio y crear hospitales de día de salud mental infanto-juvenil en las siete áreas sanitarias.

Actualmente Sanidade trabaja en la elaboración de un nuevo Plan que marque el camino para los próximos años.