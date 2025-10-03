La Xunta detecta gaviotas con gripe aviar en Ribeira y Ordes (A Coruña)

Dos gaviotas en una imagen de archivo. Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de dos ejemplares de ave silvestre afectados por influencia aviar de alta patogenicidad (IAAP), resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Según detalla la Xunta, se trata de dos gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) encontradas en Ordes y Ribeira, en la provincia de A Coruña, y que han sido trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros (A Coruña).

Las aves fueron muestreadas para proceder al análisis laboratorial, eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos dos focos, son ocho en total los confirmados en aves silvestres en Galicia en el 2025.

La Xunta destaca que actualmente no hay medidas especiales de restricción en la Comunidad, excepto las de prevención sanitaria aplicables a los ayuntamientos que pertenecen a las denominadas Zonas de Especial Riesgo (Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa en la provincia de Pontevedra; Cerceda, Ordes y Tordoia en la provincia de A Coruña; y Xove en la de Lugo), medidas relacionadas fundamentalmente con las condiciones de cría de aves al aire libre y a la celebración de concentraciones de aves.

Dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica, revisada semanalmente en base a indicadores de riesgo epidemiológicos, estas medidas podrían modificarse y/o extenderse a otras zonas.

Ante esta situación, la Consellería do Medio Rural ha vuelto a insistir en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas, tanto de las industriales como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, "comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad".

Cabe señalar que en el caso de las aves silvestres esta comunicación se puede llevar a cabo a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012.