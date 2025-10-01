A Coruña presenta la nueva campaña de la Asociación Española contra el Cáncer: 'Nos lo tomamos a pecho'

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer lanza este año su campaña bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

La campaña ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. Después de muchas reuniones y charlas con las participantes, sacaron en común lo que muchas sienten: "Que su entono no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad", tal como indican desde la asociación. Todo ello dio lugar al lema: 'Nos lo tomamos a pecho'.

El 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, desde la entidad aseguran que "es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad".

Durante la presentación de la campaña -que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Asociación en A Coruña y en otras provincias- pacientes y profesionales han compartido sus testimonios sobre los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y tras superar la enfermedad.

En A Coruña la presentación ha contado con Dolores Estrada, tesorera de la Junta Provincial de la Asociación; Teresa Suárez, paciente y voluntaria de la Junta Local de la Asociación en Noia; Arantxa Roca, paciente y voluntaria de la Junta Local de la Asociación Mugardos; Lucía Barcia, psicóloga de la Asociación en Ferrol y paciente; y Eva María Bastante, paciente y voluntaria de la Asociación en A Coruña. Todas ellas ofrecieron una visión directa y sincera de los retos cotidianos, los miedos y las vivencias que acompañan a quienes conviven con la enfermedad.

"Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo"

La pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir.

"Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros". "Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos". "Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte", son algunos de los testimonios.

La campaña se podrá ver en los canales de la Asociación Española contra el Cáncer, así como a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O93NVAgGBo8&feature=youtu.be

Miedo a la recaída y presionadas por la sociedad

Las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido evolucionando acorde a la evolución de la propia sociedad. Necesidades vinculadas al ámbito laboral, sexual o vivencial en su entorno han aparecido o han dejado de ser privadas. Por ejemplo, según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, casi el 65% tiene miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad.

Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas. “Me tomo a pecho que la vida nos obligara a pararnos en seco para recodarnos que lo prioritario es vivir”, declaran en el vídeo de la campaña.

Más de 20.000 pacientes de cáncer de mama recibieron apoyo en 2024

Durante el año 2024, casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas por el cáncer de mama, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la Asociación.

Entre las pacientes atendidas, un 67% recibió atención psicológica; un 39%, atención social y un 25% orientación médica y atención centrada en la salud y rehabilitación, como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico.

En la provincia de A Coruña, el cáncer de mama es uno de los tumores más diagnosticados y presenta la mayor incidencia de Galicia, con 939 nuevos casos en 2024. La Asociación pone a disposición de las personas afectadas servicios gratuitos de atención psicológica, social, nutrición, fisioterapia, acompañamiento y orientación, habiendo atendido durante el año pasado a 804 pacientes y familiares.

Todos los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son gratuitos tanto para pacientes como familiares. Se puede acceder a ellos a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24h durante los 365 días del año y atendido por profesionales formados para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer.

La directora de la Axencia de Doazón llama a donar en una campaña en la UDC

Por otro lado, la directora de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López, ha hecho un llamamiento a la donación en una nueva campaña en la Universidade da Coruña (UDC).

"Es un gesto sencillo que salva vidas", ha aseverado para remarcar que cada curso se promueve esta iniciativa en los tres campus universitarios gallegos, siendo el de A Coruña el que "más creció en actividad de donación el año pasado", ha expuesto.

Al respecto, ha apuntado que en 2024 fueron casi 1.500 donaciones en el campus de A Coruña y Ferrol y casi 500 nuevos donantes. "La finalidad de estas campañas es informar, sensibilizar, promover y motivar para que la gente más joven que tiene formación, energía, conocimiento y sobre todo compromiso participe en nuestras campañas".