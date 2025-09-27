Un millar de personas convierten la Andaina Solidaria de la AECC en Santiago en una gran fiesta

Cerca de mil personas se dieron cita esta mañana para participar en la IV edición de la Andaina Solidaria "Santiago en marcha contra o cancro", convirtiendo la Alameda compostelana en una gran fiesta para "apoyar a los pacientes, a las familias y a la investigación".

Así lo señalaron desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Santiago, recordando que el pasado año la entidad destinó más de 2,25 millones de euros a impulsar la investigación en la provincia de A Coruña. "Eso es posible gracias a iniciativas como estas y a todos los que están hoy aquí", añadieron.

La andaina contó con la participación de miembros de la Junta Local, entre ellos Ana Peinó, vicepresidenta en Santiago; Nerea Arceo, Pablo Matilla y Luz Casas, así como numerosos pacientes, familiares y amigos.

También asistieron la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y una amplia representación de los diferentes grupos municipales y de los centros de investigación compostelanos, entre ellos José Luis Labandeira, director adjunto del CiMUS, y Rafael López, de Oncomet.

Todos ellos respaldaron con su presencia la labor de la asociación, poniendo el foco en la importancia de la investigación oncológica, a la que se destinarán los fondos recaudados, así como en el mantenimiento de los servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento que la entidad ofrece en Santiago.

La jornada incluyó además una nueva edición de la feria divulgativa "Ciencia para todos", con talleres y experimentos a cargo de investigadores del CiMUS de la USC, de los grupos Oncomet y Cardiochus, y del Servicio de Farmacia del área sanitaria de Santiago y Barbanza.

Los más pequeños pudieron descubrir el ADN, medir constantes vitales, practicar RCP, aprender sobre mitocondrias o explorar pigmentos de plantas, entre otras actividades que acercaron la ciencia a la sociedad y despertaron vocaciones científicas.

Feria Científica AECC Santiago

El recorrido de la caminata, de 5 kilómetros, transcurrió por enclaves como el Paseo de la Herradura, la Avenida de Compostela o la Avenida de Antonio Raimundo Ibáñez. En un ambiente festivo, con photocall, tienda solidaria y muchas mascotas acompañando a sus dueños, la jornada concluyó con una sesión de zumba solidaria impartida por la profesora de ejercicio físico Noemí Sanmartín.

La IV Andaina Solidaria contó con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Solán de Cabras y HM Hospitales, y con la colaboración de numerosas entidades públicas y privadas. El evento finalizó con el agradecimiento de la AECC de Santiago a las más de 25 personas voluntarias que hicieron posible la cita, así como a todas las personas participantes y colaboradoras “por ser solidarias y apoyar la investigación para lograr un futuro sin cáncer”.