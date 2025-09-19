Ribera Assistens abre en A Coruña el primer bloque quirúrgico ambulatorio de Galicia

Ribera Assistens ha inaugurado este viernes su nuevo bloque quirúrgico, convirtiéndose en el primer centro de cirugía mayor ambulatoria de Galicia.

La apertura posiciona al complejo médico coruñés como referente en intervenciones sin ingreso hospitalario, reforzando su apuesta por la atención sanitaria ágil y especializada.

La nueva área quirúrgica, autorizada por la Consellería de Sanidade en agosto e iniciada el pasado 2 de septiembre con una cirugía de nervios periféricos, cuenta con dos quirófanos de última generación y una Unidad de Reanimación Post Anestésica (URPA) equipada con siete puestos.

La reforma ha supuesto una inversión de 2,6 millones de euros, diseñada para garantizar la máxima seguridad y confort de los pacientes.

La inauguración reunió a representantes institucionales y del sector sanitario, entre ellos el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo Piñeiro; y los presidentes de los colegios de Médicos y Enfermería, Luciano Vidán Martínez y Avelino Castro.

También asistió el gerente del CHUAC, Luis Verde Remeseiro.

Con más de 37 especialidades médicas y un equipo de 110 profesionales, Ribera Assistens consolida su papel como centro integral y ambulatorio de referencia para A Coruña y su área metropolitana, apostando por un modelo de cirugía mayor ambulatoria que reduce listas de espera y evita hospitalizaciones prolongadas.