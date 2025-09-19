HM Hospitales nombra al doctor Pablo Asensio como nuevo Director Territorial Médico en Galicia

El Grupo HM Hospitales ha designado al Dr. Pablo Asensio Hernández como nuevo Director Territorial Médico de Galicia, consolidando así su estructura en la comunidad.

Asensio, médico gallego con amplia experiencia en gestión hospitalaria y formación en dirección empresarial, asumió hace un año la dirección médica de HM Hospitales en Santiago de Compostela y ahora amplía sus responsabilidades para coordinar las direcciones médicas de A Coruña y Santiago.

HM Hospitales cuenta en Galicia con los hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza en Santiago, así como HM Modelo y Maternidad HM Belén en A Coruña.

Además, el grupo ha ampliado recientemente su oferta asistencial con la apertura del Policlínico HM Ronda de Nelle en la ciudad herculina, reforzando su presencia en la sanidad privada gallega.

Con este nombramiento, HM Hospitales busca consolidar su posición de referencia en el sector sanitario de la comunidad, asegurando la coordinación de sus centros y el fortalecimiento de su modelo asistencial en Galicia.