La AECC de Santiago apuesta por una investigación oncológica centrada en los pacientes

La Asociación Española Contra el Cáncer de Santiago de Compostela ha celebrado este martes un desayuno informativo en el que ha reiterado su apuesta por una investigación oncológica centrada en el paciente y ha hecho repaso de algunos datos relativos al año pasado.

En el acto participaron Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago; Carlos Lamora, vicepresidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña; Nerea Arceo, miembro de la Junta Local en Santiago; el doctor Jorge Barbazán, investigador principal en el Laboratorio de Oncología Médica Traslacional (Oncomet, IDIS), director científico de Batea Oncology y Ayuda Investigador AECC 2024, y la paciente María Pestonit.

Durante el encuentro, Lamora recordó que la Asociación Española Contra el Cáncer es “la mayor red de investigación en cáncer en nuestro país, con más de 2.300 investigadores en 146 centros de investigación repartidos en 38 provincias”, señalando que el pasado año se entregaron más de 2,25 millones de euros en la provincia de Coruña en ayudas a proyectos de investigación. Actualmente, los proyectos activos suman 4,8 millones de euros.

Respecto a la investigación, la AECC tiene una estrategia enfocada en tumores de baja supervivencia y en impulsar el talento científico; todo ello para lograr un "impacto real" en los pacientes.

Patient Advocacy es, precisamente, uno de los programas de las asociación que trabaja en esta línea. Con él, los pacientes de cáncer participan en los procesos de adjudicación de ayudas a la investigación.

Ejemplo de ello son el doctor Jorge Barbazán, quien recibió una ayuda de la AECC para un

proyecto sobre el glioblastoma, y María Pestonit, paciente oncológica. Ambos contaron

su experiencia en el acto de esta mañana, resaltando el valor añadido de contar con la experiencia de los pacientes.

Entre otras iniciativas, el próximo 27 de septiembre la AECC organiza una andaina solidaria en la ciudad.