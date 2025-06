Día del Cáncer de Piel: detección temprana clave para una enfermedad que deja huella de por vida

Archivo - Lunares, cáncer de piel, melanoma WAVEBREAKMEDIA LTD

Este viernes 13 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Piel, una jornada en la que se pone especialmente en valor la importancia clave de la prevención y detección temprana de esta enfermedad, que se manifiesta más peligrosamente con los melanomas.

Una de las principales causas es la sobreexposición al sol y aunque Galicia no goza de tan buena situación climática como otras comunidades tales como Andalucía o Comunidad Valenciana, y especialistas apuntan que es justamente esta toma de sol intermitente la que afecta igualmente a los gallegos.

Estos expertos recuerdan que se debe tener siempre presente que "la piel tiene memoria" y que los abusos que se cometan a edades tempranas en la piel pueden repercutir décadas después aunque no se tome el sol con tanta frecuencia.

Quincemil ha conversado con responsables del servicio de Dermatología del CHUAC de A Coruña, que atienden a miles de personas del área sanitaria A Coruña-Cee, con pacientes que conviven en el día a día con esta enfermedad que les ha cambiado la vida y con especialistas en prevención para hacer un esquema completo de todos los factores sobre los que gira el cáncer de piel.

Responsable del servicio de Dermatología del CHUAC de A Coruña: "Personas con la piel más clara tienen más riesgo"

Jesús del Pozo es el responsable del Servicio de Dermatología del CHUAC de A Coruña desde hace 30 años y argumenta que en el cáncer de piel influyen muchos factores, pero sobre todo el sol, la exposición a la radiación ultravioleta.

"Curiosamente en latitudes como la de Galicia, donde hay menos sol que otros sitios, la incidencia del cáncer de piel no es menor porque la gente aquí toma discontinuamente el sol", expone.

"Todo el mundo se expone muchas veces sin el más mínimo cuidado", afirma, mientras recomienda especialmente no exponerse al sol en las horas centrales, entre las 12:00 y las 18:00 horas. Sobre las cremas, aclara que lo único que te dice que es protección 30 o 50 es si esa crema te va a proteger más tiempo o menos.

"Con protección 30 dura menos tiempo que con la 50 y las diferencias no son especialmente significativas, te pones moreno igual, puedes tardar un poco más", matiza, a la vez que considera que "actualmente en nuestra sociedad parece que ponerse moreno es lo que queda bien, que tienes mejor cara, estás más guapo y elegante y entonces a la hora de las recomendaciones y seguirlas lo tenemos muy difícil los especialistas".

Sobre el cáncer de piel, asegura que el más peligroso es el melanoma, que se desarrolla generalmente a partir de los lunares y es el que tiene peor pronóstico. "Del cáncer de piel el más común es el carcinoma vasocelular que a partir de cierta edad como personas de más de 80 años el 80% en su vida ha tenido este tipo de carcinoma", afirma.

Llama a la calma asegurando que "con tratarlos se solucionan y tienen buen pronóstico" y para estar alerta concreta que puede aparecer como una mancha roja con descamación, una mancha marrón o una herida que no se cura. Pide especialmente prudencia !

En la cara explica que son muy habituales porque la llevamos siempre expuesta y es donde más se suelen presentar.

De los tipos de cáncer más importantes importantes indica que otro sería el carcinoma epidermoide, que suele aparecer en una zona inicialmente como descamación similar a una verruga y a partir de ahí crece llamativamente. El sitio más frecuente es cara o cuello porque están siempre expuestos.

"Los carcinomas vasocelulares los vemos todos los días varias veces en consulta y afortunadamente el melanoma en nuestra área sanitaria A Coruña-Cee tiene una prevalencia de 150 casos por año", dice. El especialista alerta de que las personas con piel más clara tienen más riesgo porque la protección natural contra la radiación es la melanina.

"Las personas con menos melanina tienen más riesgo de cáncer de piel y otro factor importante es la edad, `porque los seres humanos vivimos en la calle y aunque se ponga protección la exposición en determinadas zonas siempre expuestas se va incrementando", afirma.

"La incidencia del cáncer de piel está aumentando"

Del Pozo especifica que las personas con problemas de defensas o transplantadas son las más propicias a un cáncer de piel, dado que los tratamientos reducen la inmunidad, por lo que se ponen más en riesgo y tienen que tener mucho cuidado con la exposición solar.

A su juicio, "está claro que la incidencia del cáncer de piel está aumentando" y apoya el argumento en el envejecimiento de la población, aunque considera que ahora la gente se cuida más. "Hace 40 o 50 años no nos protegíamos del sol, nadie nos decía de echarnos cremas protectoras y mucha gente de cierta edad tiene exposición solar acumulada de cuando éramos pequeños", remarca.

Ahora lseñala que "honestamente el problema está en adolescentes y gente joven que les importa estar moreno y no son conscientes de los riesgos a largo plazo.

Además, en este contexto del cáncer de piel también entran en escena fenómenos linfomas como el Micosis Fungoide, del que el especialista del CHUAC apunta que hay una incidencia normal en la comunidad y que afecta a los linfocitos de la piel, que pueden malignizarse.

Sobre los tratamientos del cáncer de piel, Del Pozo considera la cirugía el mejor: "cuando puedes operar un cáncer es algo positivo". Además, cuenta que disponen de cremas que estimulan el sistema inmune y otras que queman el cáncer de forma atópica desde la superficie.

A esto se unen la radioterapia, cirugía, quimioterapia o inmunoterapia. Algo a destacar en este ámbito que suele realizarse en hospitales grandes como el CHUAC de A Coruña y que recientemente se ha trasladado al CHUS de Santiago, es la denominada como cirugía de Mohs.

Un procedimiento específico para el cáncer de piel. "Es un gran avance porque te aseguras que quitas el cáncer completo", matiza el dermatólogo.

Sobre las necesarias revisiones, señala que hay lunares que con verlos una vez en revisión ya sabes que no te van a dar muchos problemas, pero también es consciente de que hay pacientes de riesgo con muchos lunares que han suifrido melanomas o cáncer y exigen revisiones más frecuentes.

Desde la Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) recuerdan que su atención a pacientes es totalmente gratuita: desde atención psicológica, social, logopedia y nutrición hasta fisioterapia. Están disponibles en el número gratuito de atención 900 100 036, las 24 horas los 365 días.

Raquel, paciente con melanoma: "Todo empezó con un dolor en el brazo y luego noté un bulto"

Raquel es una coruñesa que a raíz de un lunar detectado hace 16 años se desarrolló un melanoma y asegura que recientemente "todo empezó con dolor en un brazo, que pensé que era tendinitis y meses después fui al médico porque noté un bulto". El resultado del diagnóstico fue una mutación de ese melanoma anterior.

Recuerda que tras la primera intervención para atajar el melanoma hacía revisiones periódicas cada mes, que pasaron a ser anuales y a la década le dieron el alta.

"No hubo problema hasta ahora, detectaron la mutación con la biopsia. Notaba dolor en el brazo, me sacaron el ganglio centinela y 13 ganglios más y me dieron inmunoterapia como medio preventvo y cuando llevaba seis sesiones salió otro bulto y determinaron que era la mutación y desde ahí tomo pastillas", detalla.

"Cuando me lo dijeron me quedé un poco en shock, hubo un tiempo que estuve mal con el tratamiento con náuseas y vómitos pero esos primeros meses mi oncóloga me convenció que eran cruciales", afirma, a la vez que admite que tiene afectación por esta medicación en el sistema nervioso, concretamente hormigueos. El tratamiento es para toda la vida.

Le han recomendado extremar la protección ante el sol, porque es una persona de piel clara, y actualmente asegura que "hago vida normal dentro de mis posibilidades y mucho mejor que hace un año que vonvivía con dolor de piernas y pies por los hormigueos y el frío me afectaba mucho".

Asegura que ahora quiere difrutar de la vida y del momento: "antes siempre andaba a prisa y corriendo con el trabajo y la casa y ahora te cambian las prioridades, da tiempo a todo, nunca piensas que esta enfermedad te va a tocar pero te toca, tengo mis momentos bajos pero intento seguir adelante", concluye con impresionante optimismo.

Rosa Trillo, técnico de prevención de la AECC: "La piel recuerdo lo que hicimos hace años"

La técnico de prevención de la AECC, Rosa Trillo, recomienda "evitar la exposición solar inadecuada" y también pone en valor que "la protección solar debe ser diaria porque la piel graba y recuerda lo que hicimos hace años".

Incide en "no olvidarse de la protección solar en días nublados ni en invierno en las zonas del cuerpo expuestas continuamente al sol", a lo que une el consejo de "extremar los cuidados en agua, arena o nieve por el efecto espejo".

Considera que no se debe exponer la gente al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas y concreta que hay barreras químicas y físicas contra el sol.

A la hora de vestir, apuesta por gorros y sombrerois de ala ancha para extremar las precauciones y gafas de sol homologadas con filtros de rayos UVA. La crema a su parecer debe ser factor 50 y opta por reponerla a cada hora y cada vez que se sale del agua.

Argumenta que "el estar moreno es una respuesta de nuestro cuerpo para protegerse del sol, que reacciona al sol para protegerse. Cuando vayamos a la playa o piscina debemos utilizar crema hidratante para la piel expuesta al sol e hidratarnos mucho por dentro", concluye.