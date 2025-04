Medias y maratones ¿aptas para todo el mundo? Pros, contras y consejos de la "moda" del running en Galicia

El deporte para muchos está a la orden del día pero no todos tienen las mismas razones. Hay quienes lo practican por afán competitivo, otros por sentirse bien y mantenerse físicamente y aquellos que se dejan llevar por las "modas".

Una de las disciplinas que en los últimos años ha ganado numerosos adeptos, junto a otras como la escalada en rocódromo, el pádel o el crossfit, es el running. Se trata de una actividad atractiva por su bajo coste, ya que correr es posible en casi cualquier lugar y se necesita bastante poco: ropa deportiva, buenas zapatillas y tirar millas.

En Galicia, son habituales cada mes y sobre todo en los meses de mejor tiempo, competiciones solidarias o dentro de circuitos de competición de carreras de 5 o 10 kilómetros, además de otras más exigentes como las media maratón (21 kilómetros), los maratones (42 kilómetros) o los trails, normalmente en lugares de montaña.

Para poder participar solo se solicita la inscripción con el pago correspondiente pero muchas veces el desconocimiento del deporte, la falta de práctica o entrenamiento previo, exceso de confianza o una mala forma física pueden pasar factura y algunas muy altas. La última mala noticia en este contexto se dio recientemente en la media maratón de Madrid, donde una persona de 30 años falleció durante la prueba y otra de 20 tuvo que ser hospitalizada.

Hace un par de años en As Pontes murió una persona en una travesía a nado, por lo que el deporte no es ninguna broma. Quienes lo saben bien son organizadores de competiciones que a la vez participan en ellas, deportistas que empezaron como amateur y que ahora viajan por todo el mundo corriendo o especialistas como cardiólogos, que cada vez conocen más datos sobre las denominadas muertes súbitas, que se han dado en pruebas de running o en el mundo del fútbol profesional, entre otros escenarios.

Desde Quincemil hemos hablado con todos ellos para recopilar consejos sobre la preparación de carreras, tanto desde la vestimenta hasta la nutrición, pasando por los controles médicos necesarios para que no se dé ningún susto y quienes compitan se limiten a disfrutar y superar metas personales.

"Si has sufrido en una carrera de 10 km vas a sufrir el triple en una media maratón"

Sergio Castellanos tras una carrera. Cedida

Sergio Castellanos es el presidente del Club Hércules Termaria y además de pertenecer a la organización de grandes competiciones como la Travesía Costa, es maratoriano desde hace años. "He visto la moda que hay por las carreras y el running motivado por la sociedad, algo a lo que el encierro de la pandemia influyó mucho y hay casos de gente que por amigos se inician en este mundillo", expone.

Sobre el perfil de la gente que practica running actualmente en su mayoría, apunta que es gente a partir de 30 años "de los que el 60 o 70% no ha practicado deporte asiduamente o que lo han dejado cuando eran más jóvenes". En este sentido, influye, según detalla, que en edad escolar "los niños cada vez hacen menos deporte": "las mujeres lo dejan en torno a los 14 años y los chicos te aguantan hasta los 16 o los 18 años en general".

"Está de moda correr, la gente disfruta y se ríe y va a carreras de 5 o 10 kilómetros y después pasan directamente a la media maratón, porque de distancia intermedia entre ellas hay pocas. Si has sufrido en una carrera de 10 km vas a sufrir el triple en una media maratón y ahí está el problema", advierte con seriedad.

Opina que casi todo el mundo está preparado para correr un poco, pero destaca que "otra cosa es que vaya a hacerlo sin entrenar o entrenando solo la semana anterior". Para evitar problemas a esos corredores que se inician en la media maratón, explica que la preparación debe ser de unos cuatro meses previos a la fecha de la prueba, además de haber participado en carreras de menores distancias anteriormente.

Apoya que en competiciones europeas de este tipo exijan pruebas de esfuerzo como en la maratón de Berlín o Londres: "aunque seas joven es importante", subraya. Sobre el reciente caso de la muerte de un corredor en Madrid, argumenta que "estos fallecimientos se deben habitualmente a gente que hace sobreesfuerzos y que su corazón no está preparado", aunque añade que pueden influir adicionalmente otros factores de salud de la persona como cardiopatías.

Para evitar riesgos, recomienda a quienes compitan someterse a pruebas de esfuerzo, unido a advertencias médicas habituales de que las personas que estén por encima de su peso adecuado se abstengan de participar en competiciones exigentes por el alto riesgo en el que pueden poner su vida. "La gente se motiva y luego vienen golpes de calor o pájaras", dice.

La alimentación es una de las bases fundamentales que destaca a tener en cuenta para los corredores, además de que recomienda que el día de la competición no se estrene ropa deportiva ni zapatillas. Aquellos runners que consumen geles, dotados para estimular con cafeína e hidratos, especifica que tienen que tomarlos habitualmente y no por primera vez en una carrera concreta, porque no sería recomendable para su organismo.

"No te los puedes tomar terminando la carrera, sino en los kilómetros 10 o 12 en la media maratón", aconseja, a la vez que antes de empezar a correr recomienda consumir fruta como plátanos e ir en ayunas. La hidratación es otro de los ejes clave y hace un llamamiento a "hidratarse siempre y aprovechar los avituallamientos en carrera para evitar deshidrataciones, ya sea mojar los labios en el agua o un sorbo".

"El cuerpo es sabio y pedirá el agua que vaya necesitando. No te das cuenta de que te estás deshidratando y los calambres vienen porque el músculo se deshidrata y si hace calor este proceso es el doble o triple de rápido", aclara. Lo que se hace el día previo a la carrera también influye en la competición y apunta que es recomendable consumir hidratos como pasta (sin salsas) o arroz, no consumir alcohol y descansar correctamente.

Resume sus consejos en "entrenamientos con cabeza", dado que afirma que "todos los cuerpos con entrenamiento pueden hacer carreras". En este sentido, opina que se debe entrenar previamente en función de las distancias que se van a afrontar y hacer entrenamientos específicos en cuanto a la media maratón para resistencia y fortalecer piernas.

"Si yo corro a 6 minutos por kilómetro no puedo el día de la carrera intentar hacer menos, no puedes entrenar como un viejo y correr como un joven", sentencia, al mismo tiempo que reconoce en cuanto al calzado que es para gustos, pero para él "cuanta más amortiguación menos tiempo de reacción", sobre todo en referencia a zapatillas con suelas gruesas.

Sobre la necesidad en Galicia de incorporar como requisito en las inscripciones a carreras las pruebas médicas, se muestra a favor, pero es consciente de que si se exigiesen más de la mitad de los corredores no participaría. Esto lo razona alegando que "las pruebas de esfuerzo son caras, unos 120 euros, y no lo cubre la Seguridad Social".

Dentro de lo que está en su mano intenta trabajar en la máxima seguridad para los participantes y en la Travesía Costa son pioneros en poner como requisito obligatorio que cada participante cuente con su propia boya.

"La fuerza de voluntad tiene que ir acompañada de sentido común"

Carlos Lodeiro en la Maratón de Tokio. Cedida

Carlos Lodeiro, es un deportista que en década de los 50 puede presumir ya de multitud de logros deportivos. Comenzó a ejercitarse desde niño y comenzó a correr en 2006 cuando llegó a Ourense por motivos laborales, dado que en la ciudad no podía practicar pádel como solía hacer.

El cambio no le ha ido mal porque en marzo ha completado la maratón de Tokio, la última prueba que le faltaba para ahora poder presumir de haber hecho las más importantes a nivel mundial: Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. La primera que hizo fue la de Nueva York en 2014, también hace carreras de montaña como ultra trails y travesías de natación.

A la hora de correr aboga por "primar el sentido común y hacer las cosas poco a poco con preparación gradual, marcándose objetivos". Sobre los errores más comunes de la gente amateur que se lanza a hacer carreras, apunta que la mayoría no realiza las suficientes pruebas previas de distancias cortas, ni complementa el correr con trabajo de fuerza en el gimnasio.

"Las carreras de asfalto son más duras que las de montaña porque tienes que mantener un ritmo continuado durante mucho tiempo", aclara.

Tener un peso idóneo asegura que influye en la capacidad pulmonar y por ello y por cuidar su salud antes de ir a Tokio se hizo un electro y una analítica. "La fuerza de voluntad tiene que ir acompañada de sentido común", asegura, mientras nombra las muertes súbitas que se han dado en carreras: "hay que ser muy prudentes, nunca he tenido ningún aviso corporal que no sea muscular", cuenta.

Antes de correr recomienda intentar descansar lo máximo posible, tomar algo de hidratos y comidas con poca salsa. En las pruebas su mejor aliado suele ser su reloj Casio para conocer los puntos kilométricos y hacer cálculos mentales del ritmo que debe seguir.

Su próximo reto será el Open Water de Playa Blanca en Lanzarote (Islas Canarias) dado que es un hombre todoterreno y nadar es otra de sus pasiones.

"Cada vez vemos más gente preocupada por su salud y que se inicia en deportes de alta intensidad"

Vista aérea del Hospital Juan Cardona

El cardiólogo en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol y en el Hospital Ribera Juan Cardona, Manuel López, afirma que "cada vez vemos más gente preocupada por su salud que se inicia en deportes de alta intensidad" y matiza que "con todo este ruido que se deriva de los casos de muerte súbita, se plantean someterse a pruebas médicas y esa tendencia cada día la vemos más".

Concreta que la denominada muerte súbita del deportista "es una entidad que conocemos y que no, porque a veces no se conocen las causas". Indica que "la muerte súbita es una entidad muy dramática que se suele dar sobre todo en gente joven" y como cardiólogo tiene claro que hay dos posibles causas, que sobre todo se relacionan con la edad.

Define este fenómeno como "cuando se produce una arritmia grave ventricular que afecta a las vías respiratorias y que si en la reanimación no se consigue establecer el ritmo del corazón el resultado es la muerte". La causa de esas arritmias a su juicio varía según la edad.

En pacientes menores de 35 años confirma que la mayor causa de muerte súbita son las miocardiopatías y en mayores de 35 años el infarto. "Las miocardiopatías son entidades que el grueso de ellas se diagnostican con ecografía o electrocardiograma y el infarto es difícil de predecir y es más problable en fumadores, obesos, diabéticos...", enumera.

En esta línea, el cardiólogo asegura que "dentro de la muerte súbita aún hay mucho por conocer". De cara a participar en competiciones exigentes como maratón o media maratón, defiende que pacientes sedentarios o con riesgos cardiovasculares deben hacer estudio cardiológico básico.

"Es más dificil saber qué hacer en deportistas jóvenes porque no se estudian casos solamente desde el punto de vista cardiológico", dice, mientras señala que si se detectan síntomas en los corredores como dolor torácico, mareos o síncopes, es vital una evaluación del corazón.