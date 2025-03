La Asociación Española Contra el Cáncer suma cuatro nuevos Clubs de Salud en la provincia de A Coruña

La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este jueves una nueva edición de sus Clubs de Salud. Los municipios de As Pontes, Cee, Curtis-Teixeiro y Rianxo se suman así a los ya existentes en Cedeira, Melide y Vimianzo. Además, Boimorto y Coristanco cuentan con clubs satélites.

Con esta iniciativa, la asociación promueve un programa de intervención sociocomunitaria diseñado para zonas rurales y con el objetivo de fomentar la salud integral de pacientes oncológicos y familiares.

Este año, la segunda edición de Clubs de Salud arranca el 31 de marzo y llevará a cabo hasta noviembre acciones para mejorar la salud física, emocional y social de los pacientes con cáncer, supervivientes y familiares, además de facilitar el acceso a diferentes recursos menos accesibles en entornos rurales.

Esta iniciativa se enmarca entre las prioridades de la Asociación relativas a promover la equidad de todas las personas afectadas por la enfermedad, que deben tener acceso a los mismos servicios sin importar dónde residan.

En qué consisten los Clubs de Salud de la AECC

Los Clubs de Salud acogerán a las personas participantes semanalmente para participar en talleres en los que se abordarán temáticas como alimentación saludable, actividad física, higiene del sueño, gestión y autocuidado emocional, abordaje de miedos, actividades culturales y de ocio en grupo, además de ofrecer información en materia sociolaboral, entre otros.

Estas actividades estarán coordinadas por un equipo de profesionales y voluntarios de la entidad y participarán como invitados profesionales de otras instituciones.

Una vez finalizado el programa, los profesionales realizarán un seguimiento de los participantes para conocer el estado físico y emocional de cada uno de ellos tras la intervención.

La participación será gratuita, aunque para optar a ella es necesario ser derivado por los médicos de cabecera de los centros de salud, de los servicios sociales de los concellos, de los voluntarios o en el teléfono 900 10 00 36.

Los Clubs de Salud estarán disponibles en los centros de salud municipales en las siguientes fechas, siempre en horario de 17:00 a 18:30 horas:

As Pontes de García Rodríguez: los martes desde el 1 de abril de 2025

Cedeira: los jueves desde el 3 de abril

Cee: los miércoles desde el 2 de abril

Curtis: los lunes desde el 31 de marzo

Melide: los miércoles desde el 2 de abril

Rianxo: los jueves desde el 3 de abril

Vimianzo: los martes desde el 1 de abril

En la presentación, que contó con la participación de representantes de los municipios, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Manuel Aguilar, destacó que la incorporación de nuevos municipios a los Clubs de Salud significa que "más personas en los entornos rurales podrán acceder a este espacio de apoyo, más familias podrán encontrar acompañamiento y estaremos en ás localidades para ofrecer una atención más cercana y adaptada a su realidad".

"El cáncer es cosa de todos", afirmó.

Por su parte, Teresa Castro, jefa del Servicio de Atención Primaria

del centro de salud de Vimianzo, habló en nombre de los profesionales. La experta declaró que "os Clubs son unha ferramenta interesantísima que fomenta a intervención comunitaria e mellora os déficits que existen na atención no medio rural".

Después de la experiencia piloto del año pasado, "os resultados foron espectaculares, con gran satisfacción das participantes e un impacto evidente na saúde da poboación".

En representación de los pacientes, Magdalena Amigo recomendó la experiencia y señaló que "aprendimos mucho sobre cosas que no hacíamos, pero que son muy importantes, como el ejercicio, la dieta o la atención psicológica. Abordamos todo lo que necesitamos en la vida. Me sirvió de mucho".

Además, "aunque no viví la enfermedad sola y estuve bien acompañada por mi familia, las experiencias que compartieron los demás me resultaron muy enriquecedoras. Acercarme a personas que vivieron lo mismo que yo, y con las que nunca había hablado de este tema, me ayudó mucho y me permitió conocerlas mejor".