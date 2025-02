Ricardo Estévez, nutricionista, avisa a Galicia: "Por comer 4 o 5 filloas no va a pasar nada"

Las filloas son uno de los platos más populares del Carnaval gallego. Pocas cosas levantan tantas pasiones como este dulce del Entroido. Son económicas, muy fáciles de preparar y, además, admiten todo tipo de rellenos. Aunque podemos diferenciar varias vertientes dentro del recetario gallego, la más habitual agrupa harina, huevo, leche azúcar, una pizca de sal y un toque de anís o ralladura de cítricos.

Para que las filloas queden perfectas y las tengamos listas en un abrir y cerrar de ojos, es preciso utilizar una filloeira, aunque una sartén antiadherente también nos puede servir. Para que la masa no se pegue, podemos utilizar tocino o mantequilla, aunque el nutricionista Ricardo Estévez aconseja emplear un buen aceite de oliva con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de este sencillo pero delicioso postre.

"Por comer 4 o 5 filloas no pasa nada"

La cuenta atrás ha terminado. El Carnaval ya está aquí. La música, el color y el ambiente festivo inundará en unas horas las calles de ciudades y pequeños municipios de Galicia. La gastronomía también es protagonista, siendo el lacón con grelos, las orejas y las filloas platos estrella. A unos meses del verano, ya hay más de uno pensando en la 'Operación Bikini' y comenzando a cuidar más la dieta. Es algo que siempre se debe hacer con cabeza, pues "por comer 4 o 5 filloas no pasa absolutamente".

"Yo creo que son bastante saludables en general porque hay varias formas de prepararlas: algunas sólo llevan agua y harina, y otras harina y leche", apunta a este medio Ricardo Estévez. El problema está con qué las acompañamos. "Muchas veces las sobrecargamos con azúcar y otros ingredientes, pero la filloa planteada como una cuestión de harina, agua, leche o huevo no tiene mucho problema, y puede estar presente en el desayuno, merienda y cena".

Estévez aconseja utilizar harinas integrales, porque contienen más fibra y ayudan a mejorar la saciedad, manteniendo estables los niveles de azúcar. Tienen un alto valor nutricional y contienen nutrientes esenciales: son fuente de vitamina B y son ricas en minerales como el hierro y magnesio, que contribuye al funcionamiento normal de músculos y nervios. En resumen, las harinas integrales son una excelente alternativa en la búsqueda de una alimentación más saludable.

Filloas en Tahona Quincemil

¿1, 2 o 3? ¿Cuántas filloas puedo comer para no engordar? Te estarás preguntando. Pues bien, Ricardo Estévez apunta que "como todo en esta vida, hablamos de raciones aproximadas". "Si te comes una torre de filloas, vas a aumentar la ingesta energética y vas a ganar peso, aunque no va a ser cosa de un día, pero sí va a suceder si lo sostienes en el tiempo". "Una ración adecuada de fillas puede incluir hasta 5", asegura.

Para evitar llevarnos un "susto" a la hora de subirnos a la báscula, Estévez indica que hay que tener en cuenta el contexto del día a día, "de si comes frutas y verduras, y de si realizas ejercicio". Las filloas no son un plato rico en azúcares y grasas, aunque depende mucho cómo las prepares. "Si utilizas tocino o mantequilla, van a ser unas filloas de peor calidad; van a tener más grasas saturadas, pero si las preparas con aceite de oliva, mejora la calidad y si utilizas harinas integrales, mucho mejor".

Al hilo de este asunto, el nutricionista de Lugo recuerda que la fibra "secuestra" la grasa presente en el alimento e impide su absorción, lo que ayuda a que sea menos denso a nivel energético. "Son más sencillas que otros postres tradicionales como pueden ser la tarta de la abuela o las magdalenas, que llevan más cantidad de azúcar para su elaboración. Yo la filloa la veo como un postre sencillo que puede ser más válido para un consumo más frecuente".

"Es fundamental entender que el consumo de filloas es algo ocasional, por comer 4 o 5 no va a pasar absolutamente nada en una dinámica habitual. Yo lo que no haría sería sobrecargarla con azúcar o miel", concluye Ricardo Estévez.