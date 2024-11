Moda y solidaridad se unen en Ferrol: un desfile benéfico que da voz a la lucha contra el cáncer

Este sábado se celebra la cena benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol y su desfile organizado por la boutique Nuria Espasandín. En esta segunda edición, desfilarán 20 pacientes oncológicos y también familiares de aquellas personas que han perdido la vida por la enfermedad.

Es la primera vez que Paula participa en el desfile y, aunque nerviosa, "es una experiencia nueva y lo hago sobre todo por la causa, es muy necesario recaudar dinero para la investigación", comenta.

Esta joven de 20 años enfrenta un sarcoma de Ewing desde finales de 2023 y encontró en la Asociación Española contra el Cáncer un refugio. "Antes de tener la enfermedad no tenía información, pero ahora que lo vivo desde dentro sé lo importante que es que la gente lo conozca", añade.

La noticia que lo cambió todo

Paula estudiaba y jugaba al baloncesto en Estados Unidos cuando una mañana se despertó con un dolor en el costado. Al principio iba al fisioterapeuta pensando que se debía a alguna dolencia muscular por la exigencia de los entrenamientos.

Pasaban las semanas y ese dolor no desaparecía, hasta que una resonancia le cambió la vida. Tenía un tumor en la costilla, un sarcoma de Ewing.

La joven recibió el diagnóstico a los 19 años y sola en un país que no era el suyo, pero al día siguiente cogió un vuelo de vuelta a Ferrol para tratarse acompañada de su familia, y "en cuanto llegué a mi casa, ya me relajé. Lo peor fue enterarme allí, no sabía qué hacer", comenta.

Todo el proceso asegura que fue muy rápido: pruebas, quimioterapia, tacs, ingresos, resonancias. "Bendita sanidad pública. Les contaba cómo funcionaba la sanidad aquí a mis compañeras estadounidenses y flipaban", dice.

El apoyo incondicional

El tratamiento no fue lo único que le ayudó a superar el cáncer. Una actitud positiva y el apoyo de los suyos lo califica como clave. "Aislarse es un problema. Yo lo llevé bastante bien porque siempre estaba rodeada de gente", y en los días malos, "cuando estaba cansada salía a dar un paseo o quedaba con amigas y al final me encontraba bien".

Cartel del evento de la Asociación Española Contra el Cáncer este sábado en Ferrol.

Su positividad no solamente le ayudó a ella, si no a quienes le acompañaron en su camino. "Como madre no hay peor noticia que la de que tu hija tenga cáncer, pero ni su padre ni yo nos dejamos caer en ningún momento al ver que ella tiraba para delante con ese ánimo y esa actitud", dice emocionada su madre, Marta.

Desde el primer momento, madre e hija se acercaron también a la Asociación Española contra el Cáncer para buscar asesoramiento. "Para mí es un sitio de referencia, de saber que hay un espacio para nosotros donde encontrar la ayuda que necesito y sentirme entendida", contempla Paula.

Visibilizar para normalizar

La Asociación Española contra el Cáncer, por su parte, brinda todos sus servicios de manera gratuita tanto a pacientes como familiares: atención psicológica, social, logopedia, nutrición, fisioterapia... pero además de la atención al paciente, le dan especial importancia al papel que cumplen acciones como la de hoy para hacer visible la enfermedad.

Como bien afirma Mabel Sanesteban, vicepresidenta de la delegación en Ferrol, "esta es de las pocas enfermedades que si la tienes, la gente lo va a saber, con señales visibles como puede ser la pérdida del pelo" y estos eventos lo que consiguen es visibilizar, un paso en el que tanto Mabel como Paula y Marta tildan de fundamental para la normalización.

"Me parece admirable que la gente cuente sus historias, porque lo que no se ve o de lo que no se habla, no existe" Marta, madre de Paula, paciente con cáncer

También celebran que la gente comparta sus casos, por ejemplo, en redes sociales. "Me parece admirable que la gente cuente sus historias, porque lo que no se ve o de lo que no se habla, no existe", dice Marta.

Los fondos recaudados del evento de hoy irán destinados a la investigación, clave para la cronificación de la enfermedad, que es el objetivo de la Asociación y "aumentar las tasas de supervivencia del cáncer, que de unos años para aquí ha sido tremenda gracias a ella", concluye Mabel.

Recuerda. Si necesitas ayuda o asesoramiento puedes llamar al 900 100 036 las 24 horas del día los 365 días del año.