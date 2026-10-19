Santiago acoge este sábado la gala final del XVIII Concurso Fran Pérez Narf: actúa Os Quinindiolas

Santiago de Compostela acogerá este sábado 24 de octubre la gala final musical del XVIII Concurso Fran Pérez Narf. Impulsada por el área de Cultura de la Deputación da Coruña, la gala se celebrará desde las 20:00 horas en el Salón Teatro con entrada gratuita hasta completar aforo y contará con la actuación inédita de Os Quinindiolas.

El evento, además, contará entre los competidores con dos dúos, 'Raposa' y 'Abril', y la solista Sofía Espiñeira. El ganador recibirá 4.000 euros; mientras que el segundo clasificado ingresará 2.000 y el que quede en tercer lugar, 1.500 euros.

La comisaria del Premio Narf, Rocío Castro, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que esta edición es "especial" al cumplirse 10 años del fallecimiento de Narf. Este viernes, además, se cumplirá también una década de su último concierto.

Todo el imaginario del evento girará alrededor del artista compostelano, con algunas sorpresas incluidas que no pueden desvelarse. Lo que sí se ha dado a conocer es que la banda de la que formó parte durante un período de su carrera, Os Quinindiolas, volverá a unirse para realizar una actuación inédita.

El grupo fue uno de los primeros en hacer música en gallego fusionando sonidos del rap, hip hop y punk, bebiendo de influencias británicas, según recoge Europa Press. Todo ello, ha destacado uno de los vocalistas del grupo, Xelís de Toro, con "cierto sentido del humor".

"Lo que vamos a hacer nosotros es un pequeño homenaje o saldo, digamos que es una pequeña gota de aceite dentro del enorme mundo musical de Fran, y por eso revivimos la banda", explicó de Toro. El grupo solamente estuvo activo de 1989 a 1991.

La diputada provincial de Cultura, Natividade González, ha destacado la importancia que premios como este tienen para que pequeños artistas o grupos puedan "asomar un poco la cabeza" en un panorama lleno de festivales: "Las instituciones tenemos que colaborar e incentivar que este grupo de músicos artistas puedan estar ahí".

La Deputación da Coruña, además de los premios económicos, otorgará otro en forma de conciertos. González, por último, animó a la ciudadanía a acudir a este evento en el que se dará a conocer la figura de Narf, que todavía es "bastante desconocida" entre los más jóvenes.