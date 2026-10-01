Aterriza en Santiago el Festival Corasons con tres proyectos que reinterpretan la tradición

Santiago de Compostela celebrará el 13 de marzo de 2027 el Festival Corasons, que reunirá sobre un mismo escenario a Rodrigo Cuevas, Fillas de Cassandra y Caamaño & Ameixeiras. El evento, que tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar, ofrece de esta forma una tarde-noche centrada en artistas que han reinterpretado la música popular.

Rodrigo Cuevas llegará con La Belleza, Fillas de Cassandra con su nuevo Tertúlia y Caamaño & Ameixeiras lo harán inmersas en una nueva etapa creativa. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla desde 49 euros, aunque las primeras 300 localidades comercializadas tendrán un 20% de descuento.

"Tres artistas, tres directos y diferentes maneras de transformar la tradición y traerla al presente conforman un cartel que conecta música de cuajo, electrónica, pop, folclore, experimentación y creación escénica", señalan fuentes de la organización, que ya ha dado a conocer los horarios:

18:00 horas - Apertura de puertas

19:00 horas - Caamaño & Ameixeiras

20:00 horas - Fillas de Cassandra

22:00 horas - Rodrigo Cuevas

CoraSons nace del encuentro entre los sonidos contemporáneos y las nuevas formas de entender la música popular. El festival, abierto a artistas que transforman, mezclan y reinventan lenguajes, géneros y raíces, reúne en esta edición tres proyectos que se relacionan de forma abierta con la tradición.

Los tres, además, están interconectados más allá del escenario del festival. Caamaño & Ameixeiras colaboraron tanto con Rodrigo Cuevas, en Cuatro cosas, como con Fillas de Cassandra, en Arderse, dibujando una relación artística entre los tres proyectos que ahora coincidirán en Santiago.

La primera edición de CoraSons, por lo tanto, ofrecerá una tarde-noche llena de música en directo en la que será posible descubrir distintas formas de mirar hacia las raíces sin dejar de mirar hacia delante. El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Conciertos del Xacobeo y la colaboración de Bodegas Martín Códax.