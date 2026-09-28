Coirós (A Coruña) abre el otoño al ritmo del rock con la segunda edición del CoiRock

Coirós volverá a llenarse de guitarras, baterías y rock este sábado 3 de octubre con la celebración de la segunda edición del CoiRock, un festival que regresa al Campo da Festa con una noche dedicada íntegramente a la música en directo.

La programación reunirá a Graxa, Bad Whiskey, A Banda do Elías y Samesugas, cuatro formaciones que subirán al escenario a partir de las 21:00 horas. Las puertas del recinto abrirán una hora antes, a las 20:00 horas, y el acceso será gratuito.

Desde la organización animan a los vecinos de Coirós y a los aficionados a la música de toda la comarca a acercarse al festival y disfrutar de una jornada en la que el rock será el protagonista.

Con la colaboración del Concello, el CoiRock afronta así su segunda edición con la intención de consolidarse dentro de la programación cultural del municipio y ofrecer un espacio para la música en directo y las propuestas de bandas de la escena local y gallega.

El festival servirá también para dar la bienvenida al otoño en Coirós con una noche de música y encuentro en el Campo da Festa.