Gabry Ponte desata la fiesta en el puerto de A Coruña con Son&Mar

El puerto de A Coruña se convirtió anoche en una enorme pista de baile. Luces, música electrónica y cientos de personas dispuestas a bailar hasta el último minuto acompañaron la sesión de Gabry Ponte, una de las grandes figuras de la música dance, que aterrizó en la ciudad herculina dentro del ciclo Son&Mar.

Durante una hora y 40 minutos, el DJ italiano hizo un repaso por algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria y por temas que han convertido las pistas de baile en auténticos hervideros. Entre ellos no faltó "Pepas", de Farruko, que volvió a levantar al público del puerto.

La sesión arrancó con "Geordie", un clásico de 2002 que, más de dos décadas después, sigue teniendo ese efecto de hacer que más de uno levante los brazos en cuanto empiezan a sonar sus primeros acordes. Una versión adaptada al directo que sirvió para poner en marcha una noche en la que el baile fue el protagonista.

Y si había una canción que el público estaba esperando, era "Blue". Gabry Ponte guardó para el final el tema que le catapultó al éxito internacional cuando todavía formaba parte de Eiffel 65. Así, después de casi dos horas de música, el italiano puso el broche a su sesión en A Coruña con uno de los grandes himnos de la música electrónica de finales de los 90.

"Blue (Da Ba Dee)" sonó en el puerto mientras el público apuraba los últimos minutos de una noche en la que Gabry Ponte volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las grandes referencias de la música dance.

La actuación se enmarcó en Son&Mar, el ciclo que durante los próximos meses seguirá llenando de música el puerto coruñés. La programación contempla 12 grandes citas en la ciudad hasta mediados de octubre, convirtiendo este espacio en uno de los escenarios musicales de la ciudad durante este final de verano y comienzo de otoño.