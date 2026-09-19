Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo encabezan esta cita especial de tardeo que aterriza por primera vez en la ciudad el 10 de octubre dentro de SON&MAR

¿Te acuerdas de estos himnos? A Coruña los recupera en una tarde de dance

Hay canciones que no necesitan presentación. Basta con escuchar los primeros segundos para saber qué viene después y, probablemente, empezar a cantar.

Los grandes himnos que marcaron las pistas de baile de los 90 y los 2000 serán los protagonistas de la próxima edición de ONE DANCE, que llegará por primera vez a A Coruña con una edición especial en formato tardeo.

La cita será el sábado 10 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Puerto de A Coruña, dentro de la programación de SON&MAR, y tendrá como protagonistas a tres nombres estrechamente ligados a la historia reciente de la música dance europea: Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo.

Cartel de ONE DANCE Edición Tardeo en A Coruña Cedida

Una combinación pensada para quienes crecieron con aquellos grandes éxitos, pero también para quienes han descubierto después que hay canciones que, décadas más tarde, siguen funcionando igual de bien cuando suena el primer beat.

¿Quién no ha bailado alguna vez estos himnos?

ONE DANCE llega a A Coruña con una propuesta muy concreta: recuperar la música que convirtió las pistas de baile de finales de los 90 y principios de los 2000 en una auténtica fábrica de hits.

Aquella época dejó una colección de canciones que han conseguido sobrevivir al paso del tiempo y que todavía hoy aparecen en fiestas, sesiones y playlists.

Bases electrónicas, melodías imposibles de olvidar y estribillos que forman parte del imaginario de toda una generación.

Y para llevar esa nostalgia a la pista de baile, el cartel reúne a tres nombres que conocen muy bien ese terreno.

Safri Duo será uno de los grandes protagonistas de la tarde. El dúo danés alcanzó el éxito internacional mezclando percusión con sonidos electrónicos y convirtió Played-A-Live (The Bongo Song) en uno de los grandes himnos de la música dance de principios de los 2000, un tema que todavía hoy resulta inconfundible desde sus primeros segundos.

También estará ItaloBrothers, formación alemana vinculada al dance y al eurodance que hizo bailar a toda una generación con temas como Stamp On The Ground Stamp On The Ground, uno de sus mayores éxitos y una canción especialmente reconocible para el público coruñés, ya que suena habitualmente en el Estadio ABANCA Riazor durante los partidos del Deportivo.

Y no podía faltar Lasgo, uno de los nombres imprescindibles del sonido dance europeo de los 2000. Su Something se convirtió en uno de los grandes clásicos de aquella época, acompañado por otros éxitos como Pray y Alone, canciones que todavía hoy son capaces de despertar la memoria de quienes las escucharon por primera vez hace más de dos décadas.

De Vigo a A Coruña

Aunque para el público coruñés será una novedad, ONE DANCE no parte de cero. El evento ya ha celebrado anteriores ediciones en Vigo, concretamente en el IFEVI, y ahora da el salto a A Coruña para estrenarse en el Puerto.

El cambio de escenario viene acompañado además de un formato diferente: ONE DANCE Edición Tardeo.

La idea es trasladar toda esa música a una jornada que comienza por la tarde, haciendo que la fiesta arranque cuando todavía quedan muchas horas por delante.

A partir de las 18:00 horas, el Puerto de A Coruña se convertirá en punto de encuentro para quienes quieran volver a bailar aquellos clásicos que forman parte de la banda sonora de los 90 y los 2000.

Y no todo serán nombres internacionales. El cartel contará también con diferentes artistas y DJs locales, que aportarán la representación gallega y completarán una programación pensada para mantener la pista en movimiento durante toda la tarde.

Una tarde para volver a los 90 y los 2000

Lo interesante de ONE DANCE es que no propone simplemente escuchar canciones antiguas.

Porque hay una diferencia entre recordar y volver a encontrarse con aquellos temas que sonaban en discotecas, fiestas y recopilatorios y que permite recuperar una parte de aquella cultura dance que convirtió los 90 y los primeros 2000 en una de las épocas más reconocibles de la música electrónica comercial.

Ahora, esos sonidos tendrán como escenario el Puerto de A Coruña y el Atlántico, en una tarde pensada para cantar, bailar y reencontrarse con algunos de los grandes clásicos del género.

Además, su inclusión en SON&MAR convierte a ONE DANCE en una de las propuestas musicales de la programación de octubre, compartiendo escenario portuario con otras citas del ciclo.

El plan ya tiene día y hora: sábado 10 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Puerto de A Coruña.

Una día para quienes todavía se saben de memoria aquellos estribillos, para quienes quieren recuperar el sonido con el que crecieron y, también, para quienes simplemente quieren descubrir por qué algunos temas de hace veinte años siguen siendo capaces de llenar una pista de baile.

ONE DANCE llega por primera vez a A Coruña. Y esta vez, el viaje a los 90 y los 2000 empieza a las seis de la tarde.