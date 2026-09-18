La fiesta más bonita del mundo llega a A Coruña: así será la BRESH XXL, la versión gigante de la mítica noche

Público en uno de los ciclos musicales de Son&Mar Son&Mar

Rosalía, Messi, Aitana, Sebastián Yatra, Vinícius Jr., Bizarrap o Ferrán Torres son algunos de los rostros que han pasado por sus fiestas, que aterrizan en el Puerto de A Coruña con ocho horas de música y mucho ambiente

Hay fiestas a las que vas a bailar y hay otras que se convierten en el plan del que todo el mundo habla.

La BRESH pertenece claramente a la segunda categoría. Nacida en Buenos Aires en 2016, la conocida como “fiesta más linda del mundo” se ha convertido en un fenómeno internacional que ya ha pasado por más de 30 países y 200 ciudades y que reúne a millones de personas.

Y si hay algo que ha contribuido a convertir BRESH en una de las fiestas más reconocibles del mundo es su capacidad para reunir en la misma pista a miles de personas… y también a algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional.

Rosalía, Messi, Aitana, Sebastián Yatra, Vinícius Jr., Bizarrap, Ricky Martin, Tini, Lola Índigo o C. Tangana son algunos de los artistas y celebrities que han pasado por distintas ediciones de BRESH.

Cartel Bresh XXL en A Coruña AMORINFES

Ahora, A Coruña se prepara para vivirla a lo grande. La BRESH XXL llegará el próximo viernes 9 de octubre al Puerto de A Coruña, dentro de la programación de Son & Mar, para convertir la ciudad en el escenario de una de esas noches en las que resulta difícil no tener FOMO.

La música empieza las 18:00 horas y promete llevar a la ciudad la fórmula que ha hecho de BRESH una de las fiestas más famosas del panorama internacional: reguetón, pop, cumbia, electrónica y una colección de hits pensada para cantar, bailar y dejarse llevar.

Ahora la fiesta se hace XXL en A Coruña

Y esa es precisamente la experiencia que llegará a A Coruña el próximo 9 de octubre.

BRESH aterriza en el Puerto de A Coruña dentro de la programación de SON&MAR con una edición XXL que amplía la experiencia hasta las ocho horas de fiesta, desde las 18:00 hasta las 02:00.

El plan promete ser sencillo: hitazo tras hitazo, canciones para cantar a pleno pulmón, reguetón, pop, cumbia y mucho baile en un escenario muy especial, con el mar como acompañante.

Y es que el formato XXL no llega precisamente para pasar desapercibido. La propuesta de BRESH se basa en que cada fiesta tenga una identidad propia, pero manteniendo ese ambiente que la ha convertido en un fenómeno internacional.

Una pista llena, música pegadísima y la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo que convierta la noche en una de esas que después se recuerdan.

¿Qué tiene la BRESH que engancha tanto?

La respuesta está, en parte, en que no es simplemente una sesión de música. BRESH nació con la idea de crear una fiesta diferente, basada en la música, la alegría, la inclusión y la conexión entre quienes están al otro lado de la pista.

Su propia filosofía habla de comunidad, libertad, seguridad y respeto.

Parte del atractivo de BRESH está precisamente en todo lo que sucede alrededor de la música. Sus fiestas se han convertido en un punto de encuentro para artistas, influencers y rostros conocidos.

Y hay algo que cualquiera que haya visto vídeos de una BRESH la reconoce al instante.

Hits que todo el mundo conoce, canciones que saltan del reguetón al pop y de la cumbia a la electrónica y una puesta en escena diseñada para que cada momento pueda convertirse en el siguiente vídeo viral.

De hecho, la propia BRESH supera ya los 4 millones de seguidores en redes y celebra más de 500 eventos al año.

Entre sus escenarios habituales están ciudades como Nueva York, Miami, Madrid o Barcelona, y la marca incluso cuenta con residencias en más de 30 ciudades.

Y ahora esa experiencia tiene parada en A Coruña.

El viernes 9 de octubre, el Puerto coruñés se convertirá durante ocho horas en una enorme pista de baile. Las entradas para la BRESH XXL by Bacardí & Cola ya están disponibles desde 12 euros y el evento está reservado a mayores de 18 años.

Si alguna vez has visto vídeos de una BRESH y has pensado “yo quiero estar ahí”, esta puede ser tu oportunidad.