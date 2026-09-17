El coro de Santiago de Compostela que revolucionó la música: "Es un refugio para mucha gente"

El Coro da Ra nació en Santiago de Compostela en 1993 de la mano de Ramón Bermejo, que ha mantenido viva el alma de esta agrupación a lo largo de más de tres décadas. Formada actualmente por 60 vocalistas, ha consolidado su talento en las calles de la ciudad, donde son conocidos sus Concertos Comando, y en los eventos para los que prepara divertidas actuaciones.

Considerado el primer coro en Galicia en construir su repertorio alrededor de estilos como rock, pop, soul, bossa, gospel o swing, el proyecto sigue siendo un referente en el panorama musical gallego, aunque a lo largo de los años ha ido introduciendo algunos cambios para adaptarse a las demandas del público y a sus propios integrantes.

De la Sala Nasa a ganar el Martín Códax

Ramón Bermejo fundó el Coro da Ra tras regresar de Barcelona, donde se formó y trabajó durante varios años. El músico hizo un llamamiento a posibles participantes y su convocatoria tuvo un gran éxito: unas 30 personas se presentaron para sentar las bases del proyecto. La iniciativa dio sus primeros pasos en un Ultranoite a capella de la Sala Nasa (que después se transformaría en el Malatesta) de Santiago, por la que pasaron Pepe Sendón, NARF, Carlos Blanco o Luis Tosar.

El coro iba tomando forma y mostrando su arte en las calles de la capital gallega, a donde salía de forma sorpresiva para cantar varios temas en diferentes espacios: eran sus famosos Conciertos Comando. "En aquel momento no existían los flash mob que después se popularizaron", explica Bermejo sobre esta iniciativa que ayudó a que más ciudadanos se apuntaran y que dio a conocer el trabajo de la agrupación entre vecinos y turistas.

El Coro da Ra durante una actuación. Cedida

A lo largo de sus más de tres décadas de historia, el coro ha pasado por momentos con grandes voces y otros en los que mucha gente se daba de baja debido a razones personales o profesionales. Precisamente después de una época complicada, en 2010-2011 llegaron artistas como las integrantes de De Vacas o Sergio Fernández, lo que dio inicio a un "ciclo especialmente brillante".

"Los Conciertos Comando se convirtieron en algo más sofisticado, se preparaban como acciones teatrales muy locas. Y además era un grupo de gente que cantaba muy bien, subía el nivel musical", señala su director. Poco antes de la pandemia, integrantes como Nastasia Zürcher o Mónica de Nut dejaron el coro para centrarse en sus proyectos personales.

El Coro da Ra siguió adelante como un proyecto consolidado y en 2021 recibió el Premio Martín Códax de la Música. Lo hizo tras ambientar otros certámenes de gran relevancia en la comunidad gallega como los Premios da Cultura de Galicia, los Premios Mestre Mateo y los Premios María Casares, así como en eventos "potentes".

"Hace tres o cuatro años hubo una entrada de gente musicalmente muy valiosa, muy joven. Lo bueno de este coro es que la gente que se interesa y llama para entrar tiene 20 y poco años y está preparada, ya cantó en coros, pasó por el conservatorio y lee partituras. Cuando entra gente así, el nivel sube", señala Bermejo, que añade: "Estamos en uno de los mejores momentos del coro".

Un grupo heterogéneo con un repertorio amplio

El coro está formado por 60 personas de diferentes edades, entre los 19 y los 65 años, dos de las cuales llevan en la agrupación desde que se fundó en 1993. El perfil es variado, desde personas vinculadas a la enseñanza hasta abogados, arquitectos y médicos, así como estudiantes, como no podía ser de otra forma en una ciudad universitaria como Santiago.

"Como siempre pasa en los coros, la mayoría son mujeres", explica su fundador. "Tenemos muchas solicitudes para entrar. Eso no quiere decir que cuando actuemos seamos 60, sino que nos permite que haya cierta flexibilidad en cuanto a la asistencia a conciertos o ensayos, porque cada uno tiene su vida", añade Bermejo.

"Hay muchos estilos actuales que a lo mejor te apetece probar o hacer, pero es complicado llevar al ámbito del coro, aunque cada vez más la gente famosa se está apoyando en ellos. Rosalía, Magalí Sale o Jorge Dexler. Todos los artistas que quieren darle un toque de calidad a lo que hacen llaman a un coro" Ramón Bermejo, fundador y director del Coro da Ra

El Coro da Ra es una gran familia que se apoya para cualquier tipo de proyecto. Así, si hace falta un diseño de web se encarga o fotografías de un concierto, se encarga a alguno de los integrantes. "Queremos que el coro sea generador de trabajo para la gente que lo forma", explica Bermejo, que añade que los ingresos por los conciertos y las cuotas de los cantantes se reinvierten en actividades como talleres o cenas.

Los vocalistas ensayan en el Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga. "Tenemos un repertorio que podemos usar en cualquier evento, pero si nos llaman para un acto en concreto diseñamos una intervención según lo que nos soliciten para sorprender a la gente y dejar buen sabor de boca. Lo importante es hacer algo divertido", indica el director del coro.

Ramón Bermejo indica, por otro lado, que se dan por sentado ciertos aspectos de los coros que es preciso romper. "Se vinculan por ejemplo con los conciertos de panxoliñas o de habaneras con gente muy mayor cantando en una iglesia. Hay que tener respeto por ellos porque son el tronco de la vida coral en Galicia, pero se pueden hacer cosas diferentes, incluso bizarras a veces", indica el fundador del Coro da Ra.

Los divertidos Conciertos Comando son una de las señas de identidad de esta formación. Estas actuaciones dejaron de ser tan teatrales hace unos años, pero siguen gustando mucho tanto a la gente que los ve por la calle como a aquellas personas que los disfrutan a través de redes sociales. "Hay muchos turistas que quedan flipados con lo que escuchan", sonríe Bermejo.

El Coro da Ra fue un pionero en la música soul, blues o jazz, con versiones de Stevie Wonder, Ray Charles, Queen, Beatles o The Beach Boys, entre otros. La agrupación introdujo recientemente una versión de O tren, de Andrés do Barro, así como una pieza de Magalí Sare que la multiinstrumentista grabó con Salvador Sobral.

"Hicimos una versión preciosa del Himno Galego, con la que intentamos renovar su sonido respetando la melodía", indica Bermejo, que añade que también tienen alguna pieza de canto tradicional con un arreglo cercano al terreno del jazz. NARF, Pepe Sendón, Jorge Dexler o Marisa Monte son otros artistas cuyos temas suenan en las voces del Coro da Ra, que se atreve a cantar en inglés, castellano, gallego o portugués.

Una forma de salir de la zona de confort, superando el reto que supone adaptar una nueva canción y presentándosela a su público para que la disfrute.

El Coro da Ra con Jorge Dexler. Cedida

"Hay muchos estilos actuales que a lo mejor te apetece probar o hacer, pero es complicado llevar al ámbito del coro, aunque cada vez más la gente famosa se está apoyando en ellos. Rosalía, Magalí Sale o Jorge Dexler. Todos los artistas que quieren darle un toque de calidad a lo que hacen llaman a un coro", explica Bermejo, recordando el bonito momento en el que Rosalía cantó Me quedo contigo en los Premios Goya 2019.

La función social del coro

El papel del coro va más allá de ofrecer conciertos de calidad, ya que la labor social que realizan es fundamental. "No es gente profesional. Son profesionales de sus respectivos oficios que una vez a la semana se reúnen para cantar. Eso genera una vida social llena de tolerancia, buen rollo, amistad o compartir una actividad artística. Eso tiene impacto social", explica Bermejo.

El director del Coro da Ra reivindica un mayor apoyo de las instituciones a actividades como el canto coral, fundamental para las miles de ciudadanos que lo practican en Galicia. Solo en contabilizando personas de la tercera edad, hay alrededor de 250 agrupaciones que reúnen sus voces en las cuatro provincias.

"En los centros de enseñanza tendría que haber coro, los que hay son puntuales y muy brillantes. El 80% de los niños y los jóvenes de Galicia que quieren cantar en un coro, que es lo ideal para empezar, no tienen donde. No existe una organización coral que lo articule, y es una pena. En otros sitios sí que pasa con resultados maravillosos" Ramón Bermejo, fundador y director del Coro da Ra

"Es el refugio de muchísima gente que encuentra en los coros de hacer una actividad artística, de verse con otras personas, de compartir experiencias", explica Bermejo, que contrapone el escaso apoyo que reciben en Galicia al reconocimiento social que tienen estas agrupaciones en lugares como Cataluña, País Vasco, Madrid, Inglaterra, Alemania o Francia.

Algo que, en todo caso, debería promoverse desde la infancia: "En los centros de enseñanza tendría que haber coro, los que hay son puntuales y muy brillantes. El 80% de los niños y los jóvenes de Galicia que quieren cantar en un coro, que es lo ideal para empezar, no tienen donde. No existe una organización coral que lo articule, y es una pena. En otros sitios sí que pasa con resultados maravillosos".

El Coro da Ra de Santiago con De Vacas. Cedida

Habla Ramón Bermejo desde la experiencia, ya que además de llevar tres décadas al frente del Coro da Ra dirige el Coro del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso de A Estrada, Canta Paranoia de Noia y A(s)fónicas de Santiago, este último solo femenino y que comenzó su andanza este 2026.

El director ensaya un día a la semana con cada uno de ellos. Este año, además, unió a tres en A Estrada para ofrecer un concierto conjunto con 90 cantantes sobre el escenario. Una experiencia que se repetirá en Noia a principios de diciembre y con la vista puesta a poder hacerlo en Santiago de Compostela en 2027.

Más allá de esto, el Coro da Ra colabora este año con De Vacas, un trío que nació en esta agrupación. "Celebran el décimo aniversario con un espectáculo maravilloso que se llama Vacanal Sinfónica, en el que interviene el coro de forma importante con unos arreglos de nuestro arreglista, con un cuarteto de cuerda y un cuarteto de vientos", explica Bermejo sobre esta bonita experiencia.

Una forma de seguir acompañando, años después, a aquellas personas que formaron parte de la agrupación y que pone de manifiesto la gran familia que es el Coro da Ra.