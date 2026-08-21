Lo que dejó la primera noche de BEATOUT en A Coruña: Metrika, funk y nuevas voces

Stereo Madness, Xián Pais, REALITY y el viveirense Xmaseda acompañaron a la artista madrileña en una primera jornada que reunió todo tipo de música y contrastes

El parque de Santa Margarita vuelve a convertirse este jueves en punto de encuentro para quienes buscan algo más que los nombres de siempre.

La primera jornada de BEATOUT week 2026 reunió en A Coruña a cinco propuestas muy diferentes entre sí, pero con algo en común: artistas que están encontrando su propio espacio dentro de una escena musical cada vez más diversa.

Desde el rap en gallego de Xián Pais hasta el universo electrónico y funk de Stereo Madness, pasando por el fenómeno Metrika y las nuevas voces gallegas representadas por el viveirense Xmaseda, la noche dejó claro que el futuro de la música urbana también se está construyendo desde aquí.

Xián Pais abre la jornada con rap en gallego

Con la apertura de puertas a las 19:00 horas, el primero en subirse al escenario fue Xián Pais, rapero y compositor de Louro vinculado a la nueva escena urbana de la comarca de Muros.

Su propuesta, construida principalmente en gallego, parte del rap pero incorpora también sonidos más melódicos próximos al R&B, el trap o el indie.

Fue el encargado de poner en marcha una tarde que iría creciendo en intensidad, con una propuesta personal e intimista que forma parte de ese relevo generacional que está renovando la música urbana gallega.

REALITY, el foco en las emociones

A las 20:30 horas llegó el turno de REALITY, artista madrileño nacido en Carabanchel que lleva su experiencia personal al terreno musical.

Su propuesta se mueve entre el rap y una escritura marcada por la vulnerabilidad, las experiencias del barrio y las emociones, con trabajos como Nova Vita o Igual que Nadie.

Stereo Madness y el funk

El grupo madrileño llevó a A Coruña su particular mezcla de funk, disco moderno y cosmic-funk, una combinación que recupera sonidos de los años 70 y 80 pero los pasa por un filtro completamente futurista.

Con temas como Pura o Échale Más y el universo sonoro de Ciberfunk, los sintetizadores se convirtieron en protagonistas de un directo.

Pero si algo marcó su actuación fue la energía sobre el escenario. Stereo Madness no solo llevó sus canciones a A Coruña: llevó una actitud, una estética muy definida y, sobre todo, un enorme buen rollo que terminó contagiando al público.

Metrika, la madre fundadora de las raxetas

A las 23:00 horas llegaba uno de los momentos más esperados de la noche. Metrika, convertida en uno de los fenómenos virales del año, aterrizó en Santa Margarita con todo el universo que la ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la nueva escena.

La artista, conocida tanto por sus canciones como por sus intervenciones en entrevistas, comenzó su espectáculo con Las Plásticas, acompañada por sus bailarinas y lanzando su mítico shout-out a Carmen Lomana.

El autotune de Metrika retumbó por todo Santa Margarita mientras las demonias coreaban algunas de sus canciones más conocidas.

Entre ellas, no faltó Táser de mamá, en un espectáculo que era precisamente lo que muchos habían venido a buscar: estética, baile, actitud y ese particular universo que la artista ha convertido en su sello.

Xmaseda pone el broche gallego a la noche

Y para cerrar la primera jornada, el escenario recibió a una de esas nuevas voces que merece la pena tener en el radar: el viveirense Xmaseda.

Show de xmaseda en Beatout week 2026 Quincemil

El artista llevó a A Coruña su particular visión de la música urbana hecha en gallego, después de haber transitado por el rap en trabajos anteriores y acercarse ahora a sonidos vinculados al reguetón.

Con 6.a.m.ORES, su último trabajo, Xmaseda explora precisamente ese terreno más luminoso y bailable sin abandonar una perspectiva lírica muy personal.

Su actuación puso el punto final a una primera jornada que dejó una fotografía bastante clara de lo que busca BEATOUT week: juntar artistas que ya están dando que hablar con nuevas voces que todavía están construyendo su camino.

La nueva música urbana no tiene un único sonido, ni una única ciudad, ni una única forma de entenderla. Habla gallego, mezcla funk con electrónica, convierte el autotune en espectáculo y encuentra nuevos escenarios desde los que hacerse escuchar.