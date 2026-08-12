d.dramático se prepara para conquistar BEATOUT week 2026: "Tengo ganas de cantar en Galicia"

El artista nacido en Lisboa en 1997 forma parte del cartel del proyecto que este mes de agosto ofrece en A Coruña conciertos, contenidos y actividades paralelas todavía por desvelar

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d.dramático es uno de los artistas revelación del momento. Nacido en Lisboa (Portugal) en 1997, este productor autodidacta lanzó su primer single en febrero de 2024 y ahora llega a A Coruña para darlo todo en BEATOUT week 2026, cuyas entradas ya están disponibles en Ataquilla.

El proyecto regresa a la urbe herculina con una semana que girará alrededor de la música, la ciudad y las nuevas voces que empiezan a moverse. Así, la sexta edición se celebrará del 17 al 23 de agosto, con los conciertos principales del parque de Santa Margarita programados para los días 20, 21 y 22 del mismo mes.

BEATOUT week pone la mirada (y el oído) en las nuevas voces, las tendencias que están por llegar y los artistas que están en todas las conversaciones musicales. Y entre ellos no podía faltar d.dramático, capaz de crear un ecosistema musical propio que conquista al público.

El joven comenzó a llamar la atención de la escena emergente de Madrid apenas unos meses después de empezar a moverse en la música urbana y en dos años se ha convertido en un imprescindible para los amantes de este género musical. Hablamos con él antes de que visite A Coruña para actuar en BEATOUT week 2026.

d.dramatico. Cedida

¿Qué significa para ti formar parte de un festival que se ha convertido en el termómetro de la escena urbana y contemporánea en Galicia y España?

Para mí significa un paso muy importante formar parte de esto. Estoy muy agradecido.

El cartel de esta edición comparte espacio con propuestas como Akriila, pablopablo o Blanco Palamera. ¿Hay algún directo de tus compañeros de cartel que tengas especial interés en ver desde el otro lado del escenario?

La verdad es que el de este año es un cartelazo. Estoy con muchas ganas de ver a Stereo Madness, los tengo puestos en loop últimamente

Muchos te conocen por estar detrás de los mandos en el estudio con grandes nombres, pero con tus EPs estás defendiendo tu propio foco. ¿Es difícil cambiar el chip de 'crear para otro' a 'exponer lo que yo siento'?

Depende del día, como todo. Hay momentos en los que estás más inspirado y puedes dar con una topline ganadora y otros no, pero no es algo que me resulte difícil por ser para otra persona. O sea, al final, para mí es divertido meterme en otros personajes e intentar ayudar a otros artistas a inspirarse con lo que hago.

Tu sonido vive entre el pop urbano, la electrónica y la experimentación. Si tuvieras que definir el universo de d.dramático para alguien en A Coruña que te va a descubrir en este festival, ¿cómo lo harías?

Pues te diría que es un popurrí de referencias actuales y antiguas, con la intención de construir un paisaje sonoro más allá de un mensaje.

"Para mí es divertido meterme en otros personajes e intentar ayudar a otros artistas a inspirarse con lo que hago" d.dramático, artista

Has participado de forma directa en el nuevo álbum de una figura global como Rauw Alejandro. ¿Cómo surge esa conexión y qué es lo que más te voló la cabeza de trabajar a ese nivel de la industria?

La colaboración se dio porque le hablaron a mi amigo Curtice, que había coproducido conmigo prácticamente casi todas las canciones de mi repertorio y nos pidieron que mandáramos ideas. Lo más loco y surrealista para mí fue escuchar mi voz en una canción de Rauw, y el gran choque de que todavía no puedo vivir de la música. Eso creo que es lo que más me trastoca a día de hoy.

Después de haber puesto tu firma en un proyecto con tanta exposición internacional, ¿cambió en algo tu forma de afrontar tu propia música o te dio la seguridad definitiva para apostar al 100% por el proyecto de d.dramático?

Me dio mucha seguridad, y también al equipo con el que trabajo, para seguir adelante con el proyecto y dar el cien por cien, eso es así.

A día de hoy la tecnología actual, el bedroom pop y la producción Do It Yourself (Hazlo tú mismo) han cambiado las reglas del juego. ¿Te consideras un productor de laboratorio que pasa horas buscando el sintetizador perfecto, o te dejas llevar más por la improvisación y el primer impulso en el estudio?

Suelo darle muchas vueltas a una rueda que me llame, a una frase o balbuceo que me lo dé y pasar semanas macerando esas ideas para cuando me ponga tener un hilo del que tirar y ya dejarme llevar por el proceso.

¿Qué le prometes al público que se va a acercar a tu concierto en el Beatout?

Yo, prometer, no prometo nada. Tengo ganas de cantar en Galicia y espero que lo haga para el año que viene, ya que tengo canciones en remesa en las que canto en mi lengua natal y es algo que me haría muy feliz compartir allí.