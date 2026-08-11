El Festival Noroeste de A Coruña cierra su XXXIX edición con 125.000 asistentes en cinco días

El Festival Noroeste Estrella Galicia pone punto final a su XXXIX edición con 125.000 asistentes a lo largo de cinco días de música en directo en A Coruña. Más de 40 conciertos repartidos por siete escenarios llevaron propuestas de estilos muy diferentes a distintos puntos de la ciudad y atrajeron a público procedente de Galicia, del resto de España y también de otros países.

La playa de Riazor volvió a protagonizar algunas de las imágenes más multitudinarias del festival. Los conciertos de Rusowsky, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo congregaron, según el balance facilitado por el Concello, a unas 45.000 personas en cada una de las actuaciones.

Pero el Noroeste volvió a extenderse mucho más allá de la playa. Dorian y Yerai Cortés reunieron a unas 8.000 personas respectivamente en María Pita, mientras que Fantastic Negrito y La Perra Blanco consiguieron llenar el espacio habilitado en la plaza de Azcárraga, con más de un millar de asistentes. En Santa Margarita, el concierto de Mari Froes congregó a más de 2.500 personas.

Siete escenarios y más de 40 conciertos

Rock, música africana, pop, electrónica, folk, jazz, rhythm and blues, post-punk o flamenco formaron parte de una programación que volvió a apostar por la variedad de estilos. Además, más de la mitad de las bandas participantes contaron con propuestas en gallego.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó precisamente la "clara apuesta por la diversidad" de esta tradición, tanto por los estilos presentes en los diferentes escenarios como por la presencia de artistas que se alejan de los circuitos más comerciales.

El edil puso también en valor "las propuestas que se hacen en este país, en gallego" y aseguró que tienen "mucho que decir" dentro de una programación que, a su juicio, ha conseguido sorprender al público por su calidad artística.

Conciertos también en lengua de signos

Entre las novedades de esta edición estuvo la incorporación de intérpretes de lengua de signos en varios de los conciertos, una iniciativa que, según el Concello, fue especialmente bien valorada por el público.

Esta posibilidad estuvo disponible durante las actuaciones de Yerai Cortés, Dorian, Bala, Sés, Sprints, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo y Rusowsky.

Castro destacó el trabajo realizado por el equipo de intérpretes y señaló que esta medida permitió "universalizar aún más" la música y avanzar en el carácter inclusivo del festival.

Con la XXXIX edición ya terminada, el Noroeste comienza a mirar hacia una fecha especialmente significativa. "Despedimos el Festival Noroeste Estrella Galicia muy satisfechos y ya esperando el cuarenta aniversario", concluyó el concejal de Cultura y Turismo.