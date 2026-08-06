Yerai Cortés abarrota la plaza de María Pita en una segunda jornada de música en vivo en A Coruña

El Festival Noroeste Estrella Galicia continuó este jueves con una segunda jornada marcada por la variedad de estilos y por una programación que vuelve a extenderse desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada. Tras el multitudinario arranque del miércoles con Dorian, la ciudad afronta otra intensa sesión de conciertos en la que el flamenco contemporáneo de Yerai Cortés toma el protagonismo en el escenario principal de la plaza de María Pita.

Como ya ocurrió en la jornada inaugural, el festival reparte la música entre la plaza de Azcárraga, el Campo da Leña, Santa Margarita, el Castillo de San Antón y María Pita, ofreciendo propuestas para públicos muy diferentes y confirmando la apuesta del Noroeste por combinar artistas consagrados con nuevas voces del panorama nacional e internacional.

La actividad comenzó a las 13:00 horas en la plaza de Azcárraga con Apolo18, banda gallega que abrió la programación del día con su propuesta de rock alternativo e indie.

A partir de la tarde, los distintos escenarios empezaron a funcionar de manera simultánea y la ciudad se convirtió nuevamente en un enorme recinto musical al aire libre.

María Pita vuelve a ser el gran escenario

El primer concierto de la plaza de María Pita llegó a las 20:00 horas con Vicente Calderón, uno de los nombres emergentes del rock alternativo nacional. La banda mezcla guitarras enérgicas con letras llenas de sátira y crítica social, adoptando un estilo teatral y gamberro. No obstante, en ese momento la plaza aún estaba medio vacía, con los espectadores comenzando a ocupar poco a poco todas las mesas de las terrazas.

Dos horas después, a las 22:00 horas, llegó uno de los platos fuertes de la jornada. Yerai Cortés, considerado una de las grandes renovaciones de la guitarra flamenca y uno de los músicos españoles con mayor proyección internacional, subió al escenario principal del festival. Su propuesta, que combina la tradición flamenca con influencias contemporáneas, resultó muy atractiva para los coruñeses, pues para cuando Cortés tocó la primera canción ya la plaza estaba a rebosar de gente vitoreándole.

Del rhythm and blues al folk gallego

La plaza de Azcárraga continuó su programación a las 19:00 horas con MFC Chicken, grupo británico conocido por su explosiva mezcla de rhythm and blues, rock and roll y soul. A las 22:00 horas fue el turno de La Perra Blanco, una de las grandes referencias actuales del rockabilly español.

En el Campo da Leña, la jornada arrancó a las 19:15 horas con la banda coruñesa de rock en castellano Mar de Fondo, seguida a las 20:30 horas por MEU, grupo gallego de post-punk, power pop e indie rock.

Santa Margarita y el Castillo de San Antón

El parque de Santa Margarita volvió a ser uno de los espacios más eclécticos del festival. La programación comenzó a las 19:00 horas con Banda DiversidArte junto a Silvia Penide y The Sophie Simonds Band, una propuesta de marcado carácter inclusivo. A continuación actuó Mounqup (20:30 horas), referente de la electrónica experimental en Galicia.

La noche continuó a las 22:00 horas con Xosé Lois Romero & Aliboria, que volvieron a reivindicar la fuerza de la música tradicional gallega llevada a terrenos contemporáneos.

Por su parte, el Castillo de San Antón acogió a las 21:00 horas el concierto de la portuguesa Ana Lua Caiano, una de las artistas revelación de la escena lusa, que combina el folclore tradicional con la electrónica y las herramientas digitales para crear un sonido propio.

Ya entrada la noche llegó el turno de Tsunami Arise (23:00 horas) en el Campo da Leña, una de las bandas gallegas de metal más consolidadas, antes de que Moura (00:00 horas), formación gallega que fusiona rock progresivo, rock psicodélico y folk rock, tomase la plaza de Azcárraga.

El último concierto de la noche fue el de Ruxe Ruxe a las 1:00 horas. Esta banda será la encargada de poner el broche con su habitual combinación de rock, punk y música tradicional gallega.

El festival continúa hasta el domingo 9 de agosto

El Festival Noroeste 2026 continúa hasta el próximo domingo. Además, del 6 al 9 de agosto los Jardines de Méndez Núñez acogen los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar y Xosé A. Touriñán y David Perdomo serán los encargados de poner el broche al festival con el espectáculo 'Amoriños' en el parque de Santa Margarita.

Esta es la programación completa:

Viernes, 7 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas – Crowded

21:00 horas – Bala

22:30 horas – Sprints

00:30 horas – Rusowsky

O Portiño

DjMil – hora exacta pendiente de ser anunciada

Sábado, 8 de agosto

Playa de Riazor

20:00 horas – Zënzar

21:00 horas – Sés

23:00 horas – Echo & The Bunnymen

01:00 horas – Bomba Estéreo

O Portiño

Sofi Peries – hora exacta pendiente de ser anunciada

DJ Saya – hora exacta pendiente de ser anunciada

Domingo, 9 de agosto

O Portiño

Rey DJ/La Yaya DJ – hora exacta pendiente de ser anunciada

Monkey Mambo Club – hora exacta pendiente de ser anunciada

Parque de Santa Margarita