Tony Hadley se suma al cartel de las fiestas de María Pita en A Coruña

Tony Hadley, excantante de Spandau Ballet, estará en concierto en A Coruña el próximo 16 de agosto, dentro de la programación de las fiestas de María Pita.

Este concierto gratuito traerá a la ciudad al vocalista de una banda que marcó los años 80.

Sus inicios en la música comenzaron a los 19 años, cuando junto a Gary Kemp y Steve Norman formó el grupo Spandau Ballet con éxitos como True en una trayectoria que se extendió a lo largo de una década y sumó otros temas como Gold o Through the Barricades.

En 1990 el grupo se disolvió y Hadley comenzaría una carrera en solitario con su álbum debut The State of Play (1992) que incluía canciones como Lost in Your Love.

Más tarde llegarían Tony Hadley (1997), Russian Beauty (2009) o The Christmas Album (2009). Precisamente, a finales de este año tiene programada una gira de canciones navideñas por Reino Unido desde el 7 de noviembre en Plymouth hasta el 4 de diciembre, cuando actuará en Londres.

Otros de sus trabajos fueron Talking to the Moon (2019) y más recientemente The Mood I'm in (2024) y If I Can Dream (2025).

El próximo 16 de agosto, Tony Hadley dará su primer —y por el momento único— concierto en Galicia.

Otros conciertos en María Pita

Los conciertos de las Fiestas de María Pita empezarán el 1 de agosto de la mano de Luz Casal.

Por el escenario principal de las fiestas de agosto también pasarán Mercedes Peón (el día 2), La Delio Valdez (el día 3), Ginebras (el día 9), The Rapants (el 11), Los Satélites (el 12, después del eclipse total de sol), Fillas de Cassandra (el 13) o Israel Fernández (el 15).

También aquí tendrán lugar Los40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas el día 4 de agosto.

Entre el 5 y el 8, la música estará ligada al Noroeste Estrella Galicia, que celebra una nueva edición con nombres como Dorian, Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabandla, Mari Froes, Bala, SES y Catuxa Salom.

El resto de programación musical continuará con el Festival de Electrónica Coruñés los días 14 y 15 de agosto, el BeatOut los días 20, 21 y 22 de agosto o As Noites do Parque, el 26 y 27 de agosto.