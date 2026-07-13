El Festival del Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña) cierra una nueva edición con más de 500 gaiteiros

El Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira ha terminado una nueva edición en la que participaron 500 gaiteiros en cinco jornadas que sumaron un centenar de actividades.

La de este año fue la edición con más actividades programadas por día en el festival en toda su historia, que contó con conciertos, actuaciones en la calle, programas familiares, encuentros culturales, presentaciones, exposiciones y propuestas divulgativas.

La última jornada contó con el tradicional Desfile de las Naciones Celtas, uno de los actos más relevantes del festival y que pone de manifiesto la hermandad entre naciones. En esta ocasión participaron tanto formaciones gallegas como internacionales entre las que estuvieron la Escola de Gaitas de Ortigueira, Banda de Gaitas do Ortegal, A.C. Sadeo, B.G. O Pichel, G.E. L'oriente Llacín, B.G. Ladrido, B.G. Saxum, Airiños de Fene, Bagdad de Vannes Melinerion, B.G.E.M. As Pontes y Caledonian Cowboy Collective Pipe Band.

La actividad también se concentró en el Festival na Rúa con las actuaciones de North Coast Irish Dance, Vai Rañala Meu, Troula do Ortegal y Tumba e Dálle.

Por otra parte, el PequeFestival reunió a las familias con A viaxe feliz de Ramón Sanfiz, de Fantoches Baj, mientras que la Vila Celta cerró la edición con Vai Rañala Meu, Eilbhe, Berbet Band y Anxo Lorenzo.

El resto de la programación se extendió por todos los rincones de Ortigueira con nombres procedentes de Galicia y otros territorios celtas como Irlanda, Bretaña, Asturias, Escocia y Canadá.

Más de 10.000 personas acudieron a esta edición del Festival de Ortigueira que contó con emisión en streaming en la plataforma Tolemias TV.

Desde la organización han puesto en valor el trabajo del comedor del CEIP José María Lage, donde se prepararon más de mil comidas diarias, y también a los vecinos y vecinas, así como a las personas voluntarias llegadas de distintos puntos de España, además de los equipos técnicos, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, asociaciones o colaboradores.