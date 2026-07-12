Leticia Sabater sustituye a Soraya en el Atlantic Pride de A Coruña por motivos de salud

Cambio de última hora en la programación del Atlantic Pride de A Coruña. La organización del festival ha anunciado este domingo la cancelación de la actuación de Soraya, prevista para esta noche en los Jardines de Méndez Núñez, debido a problemas de salud.

A través de un comunicado, el Atlantic Pride lamentó la ausencia de la cantante extremeña y le trasladó "todo su ánimo", además de desearle una pronta recuperación. La organización también expresó su deseo de poder contar con ella en próximas ediciones del festival.

Para mantener la programación prevista, el festival ha incorporado al cartel a Leticia Sabater, que será la encargada de ocupar la franja horaria de las 22:30 horas.

La artista actuará después de los conciertos del Coro Cores, Ricky Merino y María Isabel, en una jornada que pondrá el broche final a la séptima edición del Atlantic Pride.

El cierre del festival correrá, como estaba previsto, a cargo de DJ Flashback, que comenzará su sesión a partir de las 23:30 horas.

El Atlantic Pride despedirá así una nueva edición manteniendo su programación musical, aunque con este cambio obligado de última hora provocado por la baja de Soraya.