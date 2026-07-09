El Festival de Ortigueira reivindica su esencia frente a los macrofestivales: “Tenemos lo mejor del folk mundial”

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira levantó este miércoles el telón de una nueva edición reivindicando su identidad como una de las grandes citas del folk a nivel internacional. Con la logística ya preparada para recibir a miles de asistentes durante los próximos días, el director del certamen, Alberto Balboa, defendió el modelo de un festival que, pese a contar con un presupuesto inferior al de otros grandes eventos musicales, mantiene una proyección internacional consolidada.

“Llevamos trabajando desde el año pasado; ahora son las consecuencias de todo el trabajo hecho”, afirmó Balboa, que recordó que el festival cumplirá en 2027 medio siglo desde su primera edición, celebrada en 1978.

El director destacó el equilibrio de la programación entre artistas consolidados y nuevas promesas. El escenario principal acogerá actuaciones de formaciones internacionales como Solas (Estados Unidos), Balthasar (Escocia), grupos procedentes de Bretaña y Canadá como Isla Verde, además de artistas nacionales como Rubén Alba o Sánchez Lorenzo.

Balboa puso también en valor el escenario Runas, creado en el año 2000 para impulsar nuevos talentos. “El vencedor de cada año toca al siguiente y también los finalistas. Es una lanzadera bastante importante para ellos”, explicó. Además, este año también actuarán tres agrupaciones culturales integradas por niños y niñas del municipio.

“Ortigueira es una cosa distinta”

Frente a la proliferación de grandes festivales musicales, Balboa defendió la personalidad propia del certamen. “Tenemos lo mejor del folk mundial”, aseguró, al tiempo que reivindicó la “conexión atlántica” que caracteriza al evento y que reúne cada verano en Ortigueira a músicos, bandas de gaitas y asociaciones de distintos países.

A su juicio, esa autenticidad es la que sigue atrayendo a un público de diferentes generaciones y a numerosos visitantes internacionales. “Viene gente de toda Europa por primera vez porque saben que Ortigueira es una cosa distinta”, señaló.

En el plano organizativo, el director explicó que durante los últimos meses se ha trabajado en el refuerzo de los servicios de transporte y en la habilitación de aparcamientos para facilitar la llegada del público, ya que buena parte de los asistentes se desplaza en vehículo particular y opta por acampar en la zona de Morouzos.

Asimismo, agradeció el respaldo de patrocinadores privados como Gadis, Estrella Galicia, Abanca y Ence, además del apoyo institucional del Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña. “Para ellos es un trampolín de imagen; saben que estar en Ortigueira es una ventaja y que su presencia está garantizada en todo el mundo”, concluyó.