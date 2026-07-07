Amancio Prada homenajeará a Rosalía de Castro con un concierto gratuito en Santiago: cómo reservar

Amancio Prada ofrecerá un concierto gratuito en homenaje a Rosalía de Castro en la iglesia de San Domingos de Bonaval. El artista actuará el próximo lunes 13 de julio a las 20:00 horas en este emplazamiento gracias a una actuación promovida por la Fundación do Panteón de Galegos Ilustres, integrada por el Parlamento de Galicia, la Xunta, el Concello de Santiago y la Archidiócesis.

El artista se mostró muy emocionado por poder cantarle a la poetisa gallega junto a su sepulcro. Los restos de Rosalía de Castro fueron los que inauguraron el Panteón de Galegos Ilustres, al ser los primeros en ser trasladados a este lugar. El objetivo, al principio, era crear un monumento en su honor, pero finalmente el espacio se ha convertido en un lugar de reposo de ilustres gallegos y el sitio en el que juran los presidentes de la Xunta.

"Levo cantando a Rosalía desde que era un mozo, os seus versos xa formaron parte do meu primeiro disco Vida e morte (1974). E agora, no quincuaxésimo aniversario do álbum Rosalía de Castro (1975), non vou dar un concerto en Bonaval, vou depositar un ramo de cancións sobre a tumba de quen as inspirou. Rosalía segue iluminando a poesía de Galicia e de todos nós. Desde a primeira vez que entrei nese lugar, soñei con poder cantarlle alí", señala Prada.

El artista inició hace más de 50 años un viaje musical y vital por la obra de la poetisa do Sar que se enraizó en la memoria colectiva. Su voz está vinculada a los versos de Rosalía de Castro y, de hecho, el recital del lunes propone un recorrido desde las primeras canciones, de pureza desnuda, hasta las nuevas relecturas llenas de experiencia y sabiduría.

Amancio Prada explica que este concierto será "unha cerimonia de gratitude". Una ocasión única para volver a escuchar un repertorio fundamental de la cultura gallega y comprobar cómo la música y la poesía siguen tejiendo puentes de emoción y memoria compartida.

El recital, además, será de acceso gratuito previa reserva de la plaza. Las personas interesadas podrán recoger un máximo de dos invitaciones desde este miércoles 8 de julio a las 12:00 horas a través de este enlace.