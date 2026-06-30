Mamma Mia! desembarca en A Coruña con todas las canciones interpretadas en directo: "Venimos con la casita puesta"

A Coruña será la última parada de la gira nacional de Mamma Mia!, uno de los musicales más exitosos del mundo, que llegará al Palacio de la Ópera del 16 al 26 de julio con un montaje que mantiene intacta la producción vista durante los últimos tres años en Madrid.

Durante la presentación del espectáculo, la actriz Verónica Ronda, que da vida a Donna, destacó la magnitud de una producción que moviliza a 55 profesionales en cada ciudad. Sobre el escenario participan 24 intérpretes, mientras que otros tres actores permanecen como suplentes para intervenir en caso de lesión o cualquier otro imprevisto.

Uno de los aspectos que más quiso destacar la compañía es que todas las canciones y las voces se interpretan en "riguroso directo", una de las señas de identidad de esta producción.

Ronda reconoció además la emoción que supone despedir la gira en A Coruña. "Para mí es muy emotivo estar aquí. Hace 25 años estuve en este gran teatro con una de mis primeras experiencias, la ópera Orfeo ed Eurídice, y ahora me encuentro con que voy a cerrar aquí este musical, que ha sido el bombón de mi carrera", afirmó.

El mismo montaje que triunfó en Madrid

La actriz explicó que esta nueva versión incorpora un lenguaje coreográfico "más contemporáneo que el que se ve usualmente en el teatro musical" y, por tanto, "más cercano para la gente joven". También puso en valor una escenografía concebida "como una especie de libro que va pasando páginas", llevando al espectador por distintos escenarios de la isla donde transcurre la historia, "desde el puerto hasta la casa de Donna".

Además, subrayó que el espectáculo llega a A Coruña exactamente con el mismo montaje que ha triunfado en Madrid. "Es un lujo, porque venimos con la casita puesta y eso nos permite relajarnos", señaló.

Por su parte, el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de que la ciudad acoja una producción de estas características. "La llegada de Mamma Mia! a A Coruña supone la confirmación de que la ciudad está al primerísimo nivel en eventos culturales", afirmó.

El edil recordó que se trata de "uno de los musicales con mayor éxito mundial por número de espectadores y ciudades en las que se ha representado" y destacó el atractivo añadido de estar construido sobre el repertorio de ABBA, un grupo que "todavía hoy sigue vendiendo 4.000 discos diarios". En su opinión, la presencia del espectáculo en la ciudad demuestra "la apuesta clara de A Coruña por la calidad y por acoger eventos que solo están al alcance de grandes ciudades como Madrid o Barcelona".

La producción, estrenada en Madrid en 2022 y convertida en uno de los mayores éxitos recientes del teatro musical en España, ha recorrido el país tras tres temporadas en la capital y cerrará definitivamente su gira en A Coruña.