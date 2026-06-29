Noites do Porto encara en A Coruña su segunda semana con Curtis Harding, Coti y María José Llergo

El festival Noites do Porto inicia mañana en A Coruña, 30 de junio, su segunda semana de programación. Tras un fin de semana inolvidable con el único concierto de The Horrors en Galicia este año y el estreno arrollador de Ellis·D en España, mañana desembarca en el festival uno de los nombres más esperados de esta sexta edición: el estadounidense Curtis Harding, que llegará a Inn Club con el cartel de "entradas agotadas" colgado desde hace días.

Curtis Harding, una de las voces imprescindibles de la escena actual del soul, presentará en la ciudad —una de las tres únicas ciudades de España que visitará este año, con fecha exclusiva en Galicia— su último disco, Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt. Funky espacial, pop barroco y psicodelia suenan en un trabajo conceptual, donde Harding fusiona el dramatismo de una ópera espacial con la intensidad emocional del soul clásico. Para esto, el de Michigan ha ideado una historia sobre un piloto perdido en el espacio que atraviesa galaxias y dimensiones intentando regresar con sus seres queridos.

La gran noche del soul contará con un broche de oro con The Northern Soul Girl. La aclamada selectora Levanna Mclean y su hermano Schaeffer, caras visibles del prestigioso Bristol Northern Soul Club —y que cuentan con un ejército de seguidores a nivel internacional—, serán los encargados de tomar el relevo de Curtis Harding y capitanear la after-party oficial con una sesión especial para los ‘all-nighters’, repleta de discos raros, rhythm & blues y cultura soul. La cita será a partir de las 23:00 horas en Don Giorgio y la entrada será libre hasta completar aforo. Antes, el coruñés Javier Ad ofrecerá una sesión ‘pre-party’ en Calvario Vintage, desde las 21:30h.

Grammys, flamenco, jazz y regresos esperados

El concierto de Harding marcará el inicio de una semana repleta de propuestas de estilos muy diversos —de los ritmos latinos al jazz, pasando por el flamenco y el pop—, haciendo visible la identidad de un festival que se expande y abraza la diversidad estilística.

El miércoles 1 será el turno del pop latinoamericano y el rock de autor de la mano de los galardonados con premios Grammy. El argentino Coti repasará las canciones más populares de su carrera y los temas de su último álbum de estudio, Serenata en mi mayor para un amor y un atardecer; mientras que el dúo colombiano Monsieur Periné iniciará en España su gira internacional Instrucciones para ser feliz tour. Al día siguiente, el Teatro Colón acogerá el estreno en directo en Galicia de El juego, el nuevo disco de la cordobesa María José Llergo, una de las artistas más singulares y con mayor proyección internacional del panorama musical español por su capacidad para renovar el flamenco desde una mirada contemporánea y emocionalmente radical.

El viernes 3 de julio Garufa Club acogerá el esperado regreso a los escenarios coruñeses de Nadadora, en una noche en la que se acompañará de la banda pontevedresa Sudden Ray of Hope presentando su EP Nebula; y el cierre del festival llegará el domingo 5 de julio, con un doble pase del aclamado baterista neozelandés Myele Manzanza. La cita será en Jazz Filloa, club al que Noites do Porto quiere rendir homenaje en su 45º aniversario.

Noites do Porto (organizado por MASGALICIA y apoyado por el Concello da Coruña, la Xunta de Galicia —a través de la Axencia Turismo de Galicia—, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo y Estrella Galicia), es el único evento coruñés que ofrece la oportunidad de vivir experiencias culturales inolvidables en la ciudad. Las entradas están a la venta en www.noitesdoporto.com y los carteles de cada jornada, reinterpretados por artistas plásticos de la ciudad, se pueden visitar hasta el domingo 5 de julio en el Bar B.