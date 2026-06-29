El Fórum Metropolitano de A Coruña acoge un festival solidario de guitarras eléctricas

El Fórum Metropolitano de A Coruña será este martes el escenario del Festival Solidario de Guitarras Eléctricas y Combos, una iniciativa impulsada por Yamaha Music School que combina música en directo y solidaridad.

A partir de las 18:00 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones del alumnado del centro, que subirá al escenario en formato de combos y solistas de guitarra eléctrica, interpretando un repertorio variado centrado en el rock, el pop y estilos contemporáneos, fruto del trabajo desarrollado durante el curso.

La propuesta tiene además un objetivo solidario, ya que la recaudación de las entradas, con un precio de 2 euros, se destinará íntegramente a la Fundación ENKI, entidad gallega dedicada a la inclusión y a la promoción del deporte adaptado para personas con diversidad funcional.

Las entradas pueden adquirirse a través de Ataquilla.com y en el quiosco de la plaza de Ourense.