Culleredo (A Coruña) acogerá un concierto gratuito de Mojinos Escozíos el 3 de julio en O Burgo

El Ayuntamiento de Culleredo celebrará el próximo viernes 3 de julio un concierto gratuito de Mojinos Escozíos en el paseo marítimo de O Burgo, dentro de la programación especial vinculada al Mercado Templario y a la dinamización cultural del municipio durante el inicio del mes de julio.

La actuación tendrá lugar a partir de las 23:00 horas en la zona de La Cros, un espacio habitual de grandes eventos y verbenas en las fiestas de O Burgo, con capacidad para acoger a miles de personas. El grupo, liderado por El Sevilla, ofrecerá su característico espectáculo de rock con tintes humorísticos, una de las señas de identidad de la banda.

El evento formará parte de una semana especialmente intensa en la programación cultural del municipio. Entre el 1 y el 5 de julio, Culleredo celebrará una nueva edición del Mercado Templario, que contará con alrededor de un centenar de puestos, actividades de animación y propuestas gastronómicas en el entorno del paseo marítimo.

De forma paralela, Culleredo impulsa también el festival BurgoJazz, que se desarrollará del 3 al 6 de julio en el Jardín Botánico de O Burgo. De este modo, la jornada del viernes permitirá disfrutar de una doble propuesta cultural, combinando el jazz en directo con el concierto de Mojinos Escozíos como cierre musical de la noche.