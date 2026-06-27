Coti: "A Coruña es una ciudad que amo, siempre me he sentido muy querido aquí"

Pocos artistas pueden presumir de haber escrito canciones que varias generaciones siguen cantando como si acabaran de publicarse. Nada fue un error, Antes que ver el sol o Color Esperanza forman parte de la memoria musical de miles de personas y, más de dos décadas después del inicio de su carrera en solitario, Coti continúa subiéndose a los escenarios con la misma ilusión.

El próximo 1 de julio regresará a A Coruña para actuar en Noites do Porto, casi un año después del multitudinario concierto que ofreció en la plaza de María Pita. Antes de volver a la ciudad, el músico argentino habla de su vínculo con Galicia, del momento que vive la música en directo y de la emoción que sigue sintiendo cada vez que escucha al público cantar sus canciones.

Hace menos de un año actuaste en la plaza de María Pita y ahora vuelves a A Coruña para participar en Noites do Porto. ¿Qué tiene esta ciudad para que siempre hables de ella con tanto cariño?

La verdad es que es una ciudad que amo, que he disfrutado muchísimo y en la que guardo recuerdos de conciertos de todas las etapas de mi carrera. Además, Galicia tiene un significado muy especial para los argentinos, es una tierra muy ligada a nuestra historia y nos sentimos muy hermanados con ella. Yo, por ejemplo, tengo gente en mi equipo que nació en A Coruña, muy cerca de María Pita. Hay muchos vínculos que me unen a esta tierra y siempre me he sentido muy bien tratado, muy respetado y muy querido. Ese cariño es totalmente recíproco.

Me encantan las playas de A Coruña, el casco antiguo, la parte más céntrica y, por supuesto, la comida. Además, me recuerda mucho a ciudades de la costa argentina. Mar del Plata, por ejemplo, tiene una fisonomía muy parecida, con ese paseo marítimo mirando al mar. Es una ciudad que siento muy cercana.

Hay canciones tuyas que ya forman parte de la banda sonora de varias generaciones. ¿Te sigue sorprendiendo escuchar al público cantar temas que escribiste hace más de veinte años como si acabaran de salir?

Sí, claro que me sorprende. Me emociona ver a tanta gente joven e incluso a muchos niños cantando esas canciones. Pienso: "Qué bien". Son canciones que quizá terminan siendo atemporales.

Más allá de que sigo publicando discos, canciones inéditas y colaboraciones, y de que continúo muy activo y muy productivo, hay temas que han superado todos los pronósticos que yo mismo tenía para ellos. Siguen ahí, formando parte del cancionero de cada generación.

Has compuesto para muchos artistas y, al mismo tiempo, has construido una carrera muy sólida como intérprete. ¿Disfrutas más cuando una canción la cantas tú o cuando cobra vida en la voz de otro artista?

Son formas diferentes de disfrutar y también formas distintas de trabajar. Me gusta mucho escuchar una misma canción en otros registros y de otras maneras. Me parece algo muy bonito.

Al final, las canciones no se escriben para uno mismo ni para un intérprete en concreto. Se escriben para el público, para conectar con la gente. A veces quién la canta es casi lo de menos. Lo importante es que esa canción entre en el inconsciente colectivo y aporte su granito de arena al cancionero popular.

Las canciones no se escriben para uno mismo ni para un intérprete en concreto. Se escriben para el público, para conectar con la gente. Coti, cantante y compositor

La industria musical cambia cada vez más rápido. ¿Qué es lo que nunca quieres perder cuando entras en un estudio o te subes a un escenario?

Mi esencia, sin ninguna duda. Necesito que lo que hago me convenza a mí mismo y que me guste a mí. Eso no lo negocio ni lo traiciono nunca. No es un detalle secundario, es lo más importante.

Tengo muchas canciones y muchas grabaciones guardadas que nunca han salido porque no terminaban de convencerme. Si no siento que representan quién soy, prefiero dejarlas ahí.

El recuerdo del concierto en María Pita sigue muy presente entre el público coruñés. ¿Cómo afrontas ahora este regreso a la ciudad con Noites do Porto?

Ojalá volvamos a vivir algo parecido. El concierto de María Pita fue uno de los más icónicos que hice el año pasado. Lo recuerdo con muchísima felicidad porque disfruté mucho sobre el escenario y sentí que el público también lo hizo. La plaza estaba abarrotada y, sinceramente, me sorprendió.

Ojalá podamos irnos esta vez con esa misma sensación.

El concierto de María Pita fue uno de los más icónicos que hice el año pasado. Ojalá podamos irnos esta vez con esa misma sensación. Coti, cantante y compositor

¿Qué repertorio has preparado para esta gira? ¿Hay canciones que sabes que no pueden faltar?

Por supuesto que están los clásicos. Nada fue un error, Antes que ver el sol, Otra vez o Color Esperanza son canciones que la gente espera y que no pueden faltar. Pero también habrá temas del último disco, que publiqué en diciembre del año pasado.

Además, hacemos un recorrido por diferentes momentos de mi carrera y también por canciones que escribí para otros artistas y que después grabé yo mismo.

Lo más importante es que es un concierto completamente en directo. No hay nada grabado. Los músicos están tocando en vivo y cada concierto es distinto al anterior. No sigo un guion cerrado. Interactúo con el público, cambio el orden de las canciones si me apetece, unas duran más y otras menos. Me gusta esa libertad porque hace que cada concierto esté vivo y sea único.

Después de tantos años de carrera, ¿qué sigue ilusionando a Coti antes de salir al escenario?

Me sigue ilusionando esa felicidad que vivimos y compartimos durante un concierto. Ver a la gente disfrutar, compartir ese momento con su pareja, con sus amigos o con su familia.

Vivimos en un mundo muy individualista, en el que parece que las redes sociales crean conexiones, pero muchas veces son poco reales. Un concierto es justo lo contrario: un lugar para compartir de verdad. Y eso, al final, es lo más importante.