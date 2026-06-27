Barry B y Vera Fauna convierten Noites do Porto en A Coruña en una celebración del nuevo indie nacional

Noites do Porto volvió a demostrar este viernes su capacidad para reunir algunas de las propuestas más interesantes del panorama nacional. Barry B y Vera Fauna compartieron cartel en una velada marcada por la energía sobre el escenario, la complicidad con el público y dos conciertos que confirmaron el excelente momento que atraviesan ambos proyectos.

Los encargados de abrir la noche fueron Vera Fauna, que presentaron en A Coruña las canciones de Dime dónde estamos, el disco con el que han terminado de consolidarse como una de las grandes revelaciones del indie español. La banda sevillana apostó por un repertorio en el que convivieron las novedades con algunos de sus temas más conocidos.

La actuación arrancó con Dime dónde estamos y Un atraco, dejando claro desde el principio el tono de un concierto que fue creciendo en intensidad. Canciones como Los mañaneos, Me destruye, Los gritos, Martes, Mi cabeza, Cómo no te veo, Sale el sol, Tu voz y el cierre con No me digas terminaron de completar un set en el que el grupo volvió a mezclar rock, pop, rap y costumbrismo con absoluta naturalidad.

El sonido compacto de la banda y la soltura con la que defendieron las nuevas composiciones confirmaron por qué 2025 supuso su despegue definitivo. Vera Fauna mostró un directo maduro, dinámico y con una conexión constante con un público que respondió desde los primeros compases.

Tras ellos llegó el turno de Barry B, uno de los nombres propios del nuevo pop alternativo español. Después de agotar La Riviera a finales del pasado año y embarcarse en una gira con paradas por todo el país, el arandino aterrizó en A Coruña con un espectáculo construido para el directo, acompañado por una banda que potencia el carácter rock de unas canciones nacidas originalmente desde otros códigos.

El concierto comenzó con Joga Bonito, Taj Mahal y Autodestruirte, una de las primeras grandes explosiones de la noche. A partir de ahí fueron cayendo temas como Tussi, Vis a Vis, Trankis, Gigante de cristal, Silverado, Todo ese dolor, Lago de mi pena, El efímero, Komantxeria, Infancia, Chocolate Axe, Monster Truck, Victoria y Yo pensaba, con una reprise de Victoria antes del desenlace.

Más allá del repertorio, Barry B volvió a demostrar que su gran virtud está en la forma de interpretar las canciones. Su propuesta combina intensidad, honestidad y una conexión emocional permanente con el público, mientras la banda aporta una contundencia que transforma cada tema respecto a su versión de estudio.

La respuesta de los asistentes fue constante durante toda la actuación, acompañando prácticamente cada canción y convirtiendo el concierto en una celebración colectiva. El artista confirmó en A Coruña que atraviesa el momento más sólido de su carrera y que su crecimiento en los últimos meses no es fruto de la casualidad.

Con dos propuestas diferentes pero complementarias, Vera Fauna y Barry B firmaron una de las noches más completas de esta edición de Noites do Porto, reafirmando el excelente estado de salud de una escena nacional que sigue encontrando nuevas voces capaces de llenar salas y conectar con un público cada vez más amplio.