Nace en Santiago de Compostela Palco, el encuentro del sector musical que se celebrará en noviembre

Galicia conectará la industria musical este otoño con el nacimiento de Palco, el primer y pionero encuentro sectorial de la música en la comunidad. Promovido y organizado por la Xunta de Galicia y la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), la cita se celebrará del 3 al 5 de noviembre en la Cidade da Cultura y en otras salas y espacios de interés de Santiago de Compostela.

Este nuevo punto de unión e intercambio de la industria musical nace con el objetivo de dar visibilidad al talento, a los proyectos y al ecosistema musical gallego, así como de favorecer conexiones y oportunidades, fomentando las relaciones entre artistas, empresas, programadores e instituciones, generando contextos útiles para la colaboración y el desarrollo.

Palco, además, impulsará la presencia de la música gallega abriendo nuevas redes y espacios de trabajo conjunto y reforzará Galicia como territorio de creación e industria.

Así lo han explicado este viernes el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil; el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez; la presidenta de AGEM, Patricia Hermida; y el presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas y Servicios Audiovisuales de Galicia (Agatec), Daniel Vázquez, en el acto de presentación celebrado en la Cidade da Cultura al que también acudieron entidades, profesionales y agentes del ecosistema musical gallego.

Sutil señaló que Palco nace en un contexto "propicio y oportuno": "La música gallega lleva años demostrando su capacidad para emocionar, innovar y llegar cada vez más lejos". "La música vive en Galicia uno de los momentos más fértiles de su historia gracias al talento de sus artistas y al trabajo de una comunidad profesional que impulsa, acompaña y hace posible que esto suceda", añadió el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Xacobeo 2027 y Premios da Industria Musical

El comisario del Xacobeo 2027 destacó por su parte que esta iniciativa nace para sumar los esfuerzos del sector y de las instituciones en "un momento clave" en la antesala del Xacobeo 2027. Marcos Gómez añadió que Galicia ya ha demostrado que cuenta con una industria musical cada vez más madura y profesionalizada, algo que demuestra que es el escenario de grandes eventos musicales.

El Xacobeo 2027, continuó Gómez, será la gran fiesta de Galicia, y no hay fiesta sin música, por lo que avanzó que esta tendrá un papel protagonista en la programación.

"La música crece cuando circula, cuando conecta personas, ideas y proyectos y cuando encuentra contextos que favorecen el intercambio, la creación de alianzas y la apertura de nuevos horizontes. Todo esto es Palco", aseguró por otro lado Patricia Hermida.

Santiago de Compostela se convertirá del 3 al 5 de noviembre en el escenario en el que la industria musical, principalmente la gallega, conversará y se proyectará para descubrir, aprender, compartir experiencias y construir futuro. Será un espacio para compartir conocimiento, activar relaciones profesionales, presentar proyectos e impulsar nuevas vías de colaboración.

En el marco de Palco se celebrará también la segunda edición de los Premios da Industria Musical de Galicia, rebautizados como Premios Palco, que un año más buscarán poner en valor aquellas trayectorias, proyectos e iniciativas que destaquen por su compromiso con la creatividad, la innovación, el respeto y la sostenibilidad en el sector musical gallego.

La segunda edición de los Premios Palco tendrá lugar en la Sala Capitol de Santiago de Compostela la noche del martes 3 de noviembre. Esta celebración sectorial será el espacio en el que se conocerán los ganadores y se entregarán los galardones, en un formato cercano, pensado para favorecer la cooperación y la convivencia entre los diferentes agentes de la industria musical gallega.

¿Cómo participar?

Palco abrirá en los próximos meses sus primeras convocatorias a través de la página web oficial www.palco.gal, que se publicará próximamente.

En su convocatoria de programación artística, Palco pretende reunir una selección de proyectos musicales que muestren la diversidad, la calidad y el momento creativo de la música gallega actual. El plazo para inscribir los proyectos se extenderá del 1 al 31 de julio de 2026.

La organización avanza que también se abrirá otra convocatoria para la presentación en formato pitching de proyectos, iniciativas y propuestas vinculadas a la industria musical. Estas breves intervenciones, de cinco minutos como máximo, están pensadas como un foro para dar a conocer ideas, servicios, herramientas o proyectos ante profesionales del sector, favoreciendo la creación de contactos, colaboraciones y nuevas oportunidades. El plazo de inscripción de esta convocatoria será del 1 al 31 de agosto de 2026.

El plazo para que los profesionales se inscriban a Palco se abrirá desde el 1 de agosto y permitirá acceder a todas las actividades del encuentro, así como participar en los espacios profesionales del Museo Centro Gaiás.

Palco es un proyecto codiseñado en el marco del Plan Estratégico de la Industria Musical de Galicia, financiado por la Xunta y elaborado por AGEM como entidad que defiende los intereses profesionales de las entidades gallegas ligadas a la gestión cultural y a los espectáculos vinculados a la música en vivo.