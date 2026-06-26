Mikel Erentxun dará un concierto gratuito en las Fiestas del Carmen de este municipio gallego el 17 de julio

Mikel Erentxun es uno de los cantantes más icónicos del pop-rock español. Saltó a la fama en los años 80 como vocalista de la legendaria banda Duncan Dhu y actualmente celebra sus 40 años de historia con una gira conmemorativa.

Entre las citas de esta gira, el compositor de éxitos, como Cien gaviotas, En algún lugar y Esos ojos negros recalará en las Fiestas del Carmen de As Pontes (A Coruña) el próximo 17 de julio, según han confirmado fuentes municipales.

Concierto gratuito de Mikel Erentxun en As Pontes (A Coruña)

Las Festas do Carmen e da Fraga 2026 arrancará por todo lo alto con una actuación de Mikel Erentxun, que se subirá al escenario de la calle 8 de Marzo el próximo viernes, 17 de julio, a las 22:00 horas, en un concierto con entrada gratuita.

"Será una noche muy especial en la que el público podrá revivir los grandes éxitos de una de las bandas más importantes de la historia del pop español", señalan desde el propio Ayuntamiento.

En una gira única, Mikel Erentxun hace una pausa en su carrera en solitario para rendir homenaje al legado de Duncan Dhu, coincidiendo con el 40 aniversario de su debut discográfico.

Acompañado por su banda -Rubén Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (teclados), Fernando Neira (bajo) e Igor Telletxea (batería)- ofrecerá un espectáculo en el que no faltarán himnos, como Jardín de rosas y Una calle de París, además de otros temas imprescindibles que marcaron a varias generaciones.

El repertorio recorrerá toda la trayectoria de Duncan Dhu, desde Por tierras escocesas hasta El duelo, en un concierto pensado para emocionar tanto a los seguidores de siempre como a las nuevas generaciones que descubrieron la música de la banda con el paso del tiempo.

"La actuación se convertirá en uno de los grandes momentos de las fiestas y dará el pistoletazo de salida a varios días de celebración".