Fito & Fitipaldis anuncia una doble cita en Galicia con "Aullidos Tour"

Fito & Fitipaldis regresará a Galicia el próximo otoño con dos conciertos incluidos en su nueva gira Aullidos Tour. Teatros y Auditorios, una propuesta que deja atrás los grandes recintos para ofrecer espectáculos en espacios más reducidos y cercanos al público.

La banda actuará el 30 de octubre en el Auditorio Mar de Vigo y un día después, el 31 de octubre, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, donde presentará un repertorio pensado para un formato más íntimo.

Tras completar una de las giras más multitudinarias de su trayectoria, Fito Cabrales y su banda apuestan ahora por un espectáculo en el que las canciones cobran una nueva dimensión gracias a una puesta en escena más cercana y una mayor conexión con el público.

El repertorio combinará temas de El monte de los aullidos, su último trabajo discográfico, con algunos de los grandes éxitos que han marcado la carrera de Fito & Fitipaldis, reinterpretados para esta gira.

Sobre el escenario volverán a acompañar a Fito Cabrales los músicos que formaron parte del exitoso Aullidos Tour: Carlos Raya, Javier Alzola, “Boli” Climent, “Coki” Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz.

Con este nuevo formato, la banda busca ofrecer una experiencia diferente a la de sus anteriores giras, acercando al público la esencia de sus composiciones y destacando la calidad interpretativa de sus músicos.

Las entradas para los conciertos de Vigo y A Coruña saldrán a la venta el próximo 30 de junio a las 12:00 horas a través de las páginas web de Fito & Fitipaldis y Art Music Agency.