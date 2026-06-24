La otra magia de San Juan: Xoel López convierte el puerto de A Coruña en un refugio musical hasta la madrugada

Mientras miles de coruñeses saltaban hogueras, asaban sardinas y buscaban el mejor lugar para recibir la madrugada de San Juan en las playas de la ciudad, en el Muelle de Calvo Sotelo se vivía otra noche mágica. Una celebración distinta, más pausada pero igual de especial, en la que la música fue la gran protagonista de la mano de Caamaño & Ameixeiras y Xoel López dentro de la programación del festival Noites do Porto.

Ni siquiera faltaron las sardinas. El olor característico de la noche más corta del año también llegó al recinto portuario, donde el público disfrutó de una velada que combinó tradición gallega, folk contemporáneo y algunas de las canciones más queridas del repertorio de uno de los artistas más importantes de la escena musical gallega.

Las encargadas de abrir la noche fueron Caamaño & Ameixeiras. El dúo gallego desplegó sobre el escenario su particular universo sonoro, donde la música tradicional dialoga con sonidos contemporáneos y una puesta en escena cuidada hasta el último detalle. Su actuación, que concluyó pasadas las 23:15 horas, sirvió para crear el ambiente perfecto para lo que estaba por venir.

Y lo que vino después fue un concierto de largo recorrido. Xoel López apareció sobre el escenario dispuesto a convertir la noche de San Juan en un viaje por distintas etapas de su carrera. El músico coruñés arrancó con Todo lo que merezcas y fue hilvanando canciones que el público recibió como pequeños himnos generacionales.

Sonaron Cupido, Elevarte caer, Sombras chinas, Fort Da y Lodo antes de llegar a uno de los momentos más especiales de la noche. En Por el viejo barrio regresaron al escenario Caamaño & Ameixeiras para acompañar a Xoel en una colaboración celebrada con entusiasmo por los asistentes, uniendo dos maneras distintas de entender la música gallega en una misma canción.

Camaño & Ameixeiras en Noites do Porto Andrea Sánchez

El concierto continuó avanzando entre clásicos recientes y temas imprescindibles de su repertorio. Faneca Brava, Historia universal, Mundo flotante, A serea, Hombre de ninguna parte o Esto no es amor fueron construyendo una actuación que alternó la emoción íntima con momentos de comunión colectiva.

Cuando la noche avanzaba hacia la madrugada y las hogueras seguían ardiendo a pocos kilómetros de distancia, Xoel encaró la recta final con De piedras y arena, Mágica y eterna, Glaciar y Campos de Castilla. El tramo final reservaba todavía algunas sorpresas.

Para Monstruo y Tigre de Bengala se sumaron Javier Calequi y Luisa Corral, integrantes de Calequi y Las Panteras, aportando nuevos matices a dos de los momentos más vibrantes del concierto. La conexión entre los músicos y la complicidad sobre el escenario terminó de elevar una actuación que ya había conquistado al público desde mucho antes.

Pasada la una y media de la madrugada llegaron los últimos acordes. Tierra y Ningún nombre pusieron el broche definitivo a una actuación que se prolongó hasta las 01:45 horas y que permitió vivir una San Juan diferente. Mientras la ciudad seguía celebrando alrededor de las hogueras, el puerto de A Coruña demostró que también hay muchas formas de entender la magia de una noche que, en A Coruña, nunca pasa desapercibida.