Héctor César Marcos, promotor de Noites do Porto: "Buscamos ofrecer una forma distinta de vivir San Juan en A Coruña"

El festival Noites do Porto afronta este año una de las transformaciones más importantes desde su creación con su salto al mes de junio y su integración directa en la semana de San Juan en A Coruña.

La nueva edición no solo modifica el calendario, sino que amplía su duración, refuerza sus espacios y crece en programación con la intención de consolidar su identidad y seguir evolucionando como una de las citas culturales de referencia de la ciudad.

Su promotor, Héctor César Marcos, explica que este movimiento supone mucho más que un cambio de fechas: es, en sus palabras, el inicio de una nueva etapa que redefine la relación del festival con la ciudad, su ritmo y su forma de entender la música en el espacio público.

¿Qué novedades principales presenta Noites do Porto en esta edición?

La novedad más importante, sin ninguna duda, es el cambio de fecha. Hemos pasado de septiembre, donde ya habíamos conseguido consolidar un éxito importante en las primeras cinco ediciones, a junio, que para nosotros supone claramente el inicio de una nueva etapa del proyecto.

Es un giro que no es solo logístico, es conceptual, porque cambia la manera en la que el festival se relaciona con la ciudad y con su calendario cultural. A partir de ahí, también hemos ampliado días, hemos ampliado las cápsulas, y en general hemos crecido en programación, intentando dar un paso más sin perder nuestra esencia.

¿Por qué habéis elegido precisamente San Juan como nuevo eje del festival?

San Juan es una fecha absolutamente clave en A Coruña, es una de esas fechas que forman parte de la identidad colectiva de la ciudad, no solo a nivel festivo, sino también emocional. Cuando decidimos mover el festival a junio entendimos que era inevitable intentar integrarnos en esa semana, porque era una oportunidad para sumar, para aportar algo más a un momento que ya es muy especial de por sí. San Juan no es una excusa, es un contexto que para nosotros tiene muchísimo sentido".

¿Qué buscáis exactamente con esa vinculación a San Juan?

Lo que buscamos es ofrecer una forma distinta de vivir San Juan, no sustituir nada ni competir con la tradición, sino complementarla. Nos interesa la idea de construir un San Juan alternativo dentro de la propia ciudad, una especie de propuesta paralela que respete lo que ya existe, pero que al mismo tiempo abra otra puerta cultural. Es decir, que la gente pueda vivir la semana de San Juan de otra manera, con música, con conciertos, con espacios que quizá no están tan asociados a la fiesta tradicional".

"San Juan es una fecha absolutamente clave en A Coruña, es una de esas fechas que forman parte de la identidad colectiva de la ciudad" Héctor César Marcos, promotor de Noites do Porto

El festival crece en días y programación, ¿cómo se gestiona ese crecimiento?

Es un crecimiento muy medido, muy pensado. No hemos querido crecer por crecer, sino porque sentíamos que el proyecto lo pedía. Hemos ampliado días, hemos ampliado las cápsulas y hemos ampliado la programación, pero siempre manteniendo la misma idea de base, que es la curaduría. Para nosotros cada decisión de cartel es importante, porque no queremos perder el control de lo que significa el festival. Es un paso más, sí, pero dentro de una línea muy coherente.

¿Cuál es el criterio a la hora de seleccionar artistas?

El criterio fundamental es que cada artista encaje en el espacio donde va a actuar. Eso es básico para nosotros. No se trata solo del estilo musical, sino de la energía que tiene cada sala, de lo que representa cada lugar. Intentamos que cada propuesta tenga su sitio natural dentro del festival. Eso hace que el trabajo de programación sea mucho más complejo, pero también mucho más interesante, porque cada decisión tiene que estar muy justificada.

¿Hay algún concierto o artista que te haga especial ilusión este año?

La verdad es que todos me hacen ilusión, porque todos están colocados en su sitio dentro del cartel. No hay uno que sobresalga por encima del resto en ese sentido. Sí es cierto que hay nombres que quizá son más nuevos para el público y que creemos que pueden ser muy importantes para el futuro del festival, porque son los que ayudan a construir identidad y a reforzar lo que es Noites do Porto como proyecto.

"Intentamos que cada propuesta tenga su sitio natural dentro del festival. Eso hace que el trabajo de programación sea mucho más complejo, pero también mucho más interesante" Héctor César Marcos, promotor de Noites do Porto

Este año destaca la presencia de Coti, ¿por qué esa apuesta?

El caso de Coti es un buen ejemplo de lo que queremos hacer. Es un artista más mainstream, algo que quizá no habíamos tenido en ediciones anteriores con ese perfil, y nos parecía interesante ver cómo encajaba dentro de nuestro formato. La idea es muy clara: todo cabe en Noites do Porto, pero todo tiene que estar muy cuidado, muy comisariado y muy pensado. No se trata de abrir por abrir, sino de comprobar cómo conviven distintos tipos de artistas dentro de un mismo proyecto.

¿Cómo definirías la personalidad musical del festival?

Es un festival muy abierto, pero al mismo tiempo muy equilibrado. Es un cartel muy comisariado, en el que dedicamos muchísimo tiempo a escoger cada artista porque no queremos repetir fórmulas ni perder identidad. Si analizas la evolución desde la primera edición, ves claramente que hay una línea de crecimiento muy orgánica, muy coherente, y eso es lo que queremos mantener.

¿Qué papel tiene la escena local y gallega dentro del festival?

Para nosotros es fundamental. La escena local no es un añadido, es una parte estructural del festival. Siempre que podemos, estamos al lado de la escena gallega, porque creemos que está en un momento muy bueno, no solo está a la altura, sino que en muchos casos está por encima de la media. Hay talento, hay proyectos muy sólidos y creemos que es importante darles espacio dentro de una programación como esta.

"La escena local no es un añadido, es una parte estructural del festival" Héctor César Marcos, promotor de Noites do Porto

¿Es más difícil hoy en día organizar un festival como Noites do Porto?

No es más difícil en el caso concreto de A Coruña, porque aquí siempre hemos tenido un público muy fiel, tanto de la ciudad como de fuera. Lo que sí es cierto es que cada vez hay menos propuestas como esta, festivales o ciclos que tengan la capacidad de ramificarse tanto como lo hacemos nosotros. Eso nos hace un poco diferentes, incluso independientes, pero también implica mucha responsabilidad porque todo tiene que estar muy bien medido.

¿Cómo nació el festival?

Nació en un momento muy concreto, en la pandemia. Estábamos en una situación complicada, donde casi todo estaba parado, y a mí me preguntaron qué me gustaría hacer cuando todo aquello pasara. Yo respondí que quería hacer algo especial en un espacio especial de la ciudad, y de ahí surge la idea del puerto de A Coruña como escenario. A partir de ahí empezamos a construir lo que hoy es Noites do Porto.

¿Qué recuerdas de la primera edición?

Fue muy dura, porque era un momento en el que todavía había restricciones, aforos limitados, mascarillas… todo era muy complicado. Pero al mismo tiempo fue muy especial, porque era la primera vez, todo era nuevo, y había una sensación de estar construyendo algo importante desde cero. Fue arriesgado, pero también muy satisfactorio.

"Cada vez hay menos propuestas como esta, festivales o ciclos que tengan la capacidad de ramificarse tanto como lo hacemos nosotros" Héctor César Marcos, promotor de Noites do Porto

¿Qué significa para ti ver el festival consolidado?

No me importa tanto si un concierto está lleno o no, aunque evidentemente eso es importante, sino que el artista esté donde creemos que tiene que estar y que la ciudad responda. Para mí lo importante es que la gente haga suyo el festival, que lo sienta como algo propio. Cuando eso ocurre, es cuando realmente sientes que el trabajo está bien hecho.

¿Cómo imaginas Noites do Porto dentro de unos años?

Me gustaría que dentro de cinco años siga siendo un festival estable, fiel a su público y a la ciudad, que no pierda su identidad y que siga evolucionando de forma orgánica. No buscamos grandes saltos, sino consolidación. Y sobre todo me gustaría que siga siendo un festival que represente bien a A Coruña, que la ciudad lo reconozca como algo suyo y que incluso otras ciudades lo vean como un modelo interesante.