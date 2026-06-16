Sidecars se suma al cartel del Recorda Fest de A Coruña, tras la cancelación de la actuación de Beret

El Recorda Fest sigue sumando artistas a la programación de su cuarta edición y anuncia la incorporación de Sidecars, una de las bandas más reconocidas del panorama musical nacional. El grupo madrileño formará parte de un cartel que reunirá los días 4 y 5 de septiembre de 2026 a destacados nombres de la industria musical.

La incorporación de Sidecars se produce días después de que el festival anunciase la cancelación de la actuación de Beret. La decisión llegaba después de que trascendiera la detención del cantante por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos el pasado mes de abril en Sevilla.

Tras casi 20 años de trayectoria, Sidecars se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas sobre los escenarios. Su recorrido incluye seis trabajos de estudio, un disco en directo y una intensa actividad que los ha llevado a tocar en los escenarios más importantes del país.

La banda madrileña aterriza en el Recorda Fest tras haber presentado su último trabajo, ‘Everest’, en el que reivindican la importancia del proceso, el esfuerzo y la constancia. Toda una invitación a disfrutar el presente, avanzar paso a paso y no rendirse nunca.

Con esta confirmación, el Recorda Fest continúa perfilando una programación que ya cuenta con la presencia de Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A, Taburete, Hey Kid, HYDN, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

Las entradas para el festival ya están disponibles a través de la página web oficial.

El Recorda Fest cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.