Fuego Lolita sétimos gañadores de Onda Chicha: "O que máis nos inspira son temas que fagan rir"
A banda formada por cinco mozos en Santiago de Compostela acaban de ser os gañadores da sétima e última edición de Onda Chicha. Cos seus ritmos punk-pop, as súas letras están cargadas de humor e ironía, convertendo dramas xeracionais (como a precariedade, a ansiedade ou as crises existenciais) en himnos bailables e coreables
Onda Chicha xa coñece os seus sete gañadores. Lisdexia, Amaramar, Why Not, Pulpa, Noite Atari, Skadelos e Fuego Lolita, os recentes gañadores da sétima edición da iniciativa. Entre estes sete tamén están as tres bandas que subirán ao escenario da Sala Capitol no Chichafest, o vindeiro 13 de xuño, e onde Garaxe Land dará a descubrir quen será a banda gañadora da gravación dun EP profesional.
Durante estes meses Onda Chicha, iniciativa impulsada por Chichalover e Radio Líder Santiago, buscou dar visibilidade ao novo talento musical galego, invitando a participar a bandas e artistas emerxentes de toda Galicia a formar parte desta plataforma de difusión que combina música, entrevistas e gravación profesionais.
Fuego Lolita é a última banda que se suma ao palmarés de Onda Chicha, un recoñecemento que se suma xa a varios premios que obtivo o grupo como o primeiro posto no concurso Novos Valores (e co que grazas a el abrirán o Festigal 2026) ou o segundo posto no Certame de Bandas da Universidade de Santiago (USC).
Formada en Santiago de Compostela, é unha banda composta por cinco mozos -Lara na voz, Balsa na voz e nas teclas, Antonio no baixo, Jose na guitarra e Adri na batería- que canalizan os pensamentos da xeración Z en forma de cancións rápidas, pegadizas e sen filtros. Cunha proposta que bebe entre os ritmos do punk e do pop, as súas letras están cargadas de humor, ironía e referencias cotiás, convertendo dramas xeracionais -a precariedade, as crises existenciais ou a ansiedade- en himnos bailables e coreables. Fuego Lolita representa unha xeración que ri dos seus propios problemas para sobrevivir a eles, transformando cada concerto nunha experiencia colectiva onde o humor e a enerxía son protagonistas. Os cinco mozos falan con Quincemil sobre como están levando os inicios do grupo, destes primeiros recoñecementos e dos procesos de creación da súa música.
Como nace Fuego Lolita?
Nace dun grupo de colegas que se coñecen na etapa universitaria, que teñen gustos musicais comúns e que lles gusta a música e tocar instrumentos. Entón un día deciden formar un grupo para tocar un par de versións nun par de concertos e a partir de aí, como se compenetraban ben no local de ensaio, decidiron tirar para adiante e empezar a acompañar os seus propios temas.
O voso primeiro sinxelo viu a luz fai pouco. Como foi o proceso de creación de Plaza Pijo?
A verdade é que foi bastante sinxelo, valga a redundancia. De feito, foi o máis fácil, porque foi como un día que chegamos ao local cunha idea que estaba practicamente sen mirar, e empezou a saír todo bastante rodado.
Foi tamén porque necesitábamos un sinxelo, tiñamos outras cancións e dixéramos que necesitabamos un sinxelo.
Empezamos a compoñer e a traballar sobre el cando máis ou menos tiñamos a estrutura, e dixemos: este vai ser o sinxelo, porque nos gustaba a todos moito e parecía o máis representativo do que tiñamos feito daquela
Que é o que máis vos inspira á hora de facer música?
O que máis nos inspira son temas cotiáns que fagan rir a xente. A nivel instrumental, é simplemente facer cancións divertidas e movidas. Nos temas das letras, unha delas chámase “Que calor?” e fala de que fai calor. É así de directo.
Na vosa música conecta o humor, a enerxía, pero tamén os problemas presentes na sociedade e na vosa xeración. Como de importante é para Fuego Lolita transmitir mensaxes a través das vosas cancións?
Para nós é importante transmitir mensaxes e a música, ao final, non deixa de ser unha canle moi útil para facelo. Pero tamén cremos que os proxectos máis distendidos, que simplemente evocan humor e buscan o disfrute da xente, son xa de por si unha mensaxe bastante potente.
Tendemos a tocar temas que quizais parecen banais a simple vista, pero realmente teñen trasfondo. Nesta etapa da banda, e moi probablemente tamén no resto da súa vida, a maneira de achegarnos a eles é basicamente un muro.
"Tendemos a tocar temas que quizais parecen banais a simple vista, pero realmente teñen trasfondo"
Lara, cantante de Fuego Lolita
Como é vivir un concerto en directo do grupo?
A verdade é que non sabemos ben como se vive un dende fóra, porque os que veñen vernos maioritariamente son os nosos amigos, son os que nos dan feedback a día de hoxe. Entón, igual nos están mentindo, pero eles din que o pasan moi ben.
Dende dentro, os poucos concertos que demos, a verdade é que ao principio estaban pragados de nervios, pero a medida que imos estando máis confiados no que facemos e sentíndonos máis a gusto con como tocamos e como soamos en directo, cada vez estamos máis contentos e máis orgullosos de como presentamos o directo e do que conseguimos ser capaces de facer.
Nos últimos anos, a escena musical galega non parou de medrar. Como músicos galegos, e en galego, como vivides este momento histórico para a nosa música?
Xa como galega, o panorama musical actual que se está desenvolvendo en galego é un completo orgullo, nun un momento crítico para a nosa lingua sempre é unha alegría ver que neste ámbito, polo menos, se está intentando contribuír á reversión desta situación.
Para algúns pode ser consciente, para outros quizais inconscientemente, pero ao final todo suma. E tamén, como banda emerxente cunha proposta desde o principio en galego, evidentemente este momento da escena musical favorecenos bastante, é super guai ir por aí adiante a tocar e que moitísimos proxectos sexan en galego, cando éramos pequenos era algo impensable.
Sodes os últimos gañadores do Onda Chicha, un recoñecemento que se une a outros obtidos polo grupo, como o do Festigal. Que importancia ten para vós estes premios?
A verdade é que é unha loucura que esteamos a gañar estes concursos. Estábamos moi motivados e queríamos darnos a coñecer, entón apuntámonos, pero sen esperar tampouco a gañar. Tanto este festival como o do Chichalovers, a verdade é que é unha gran sorpresa. Estamos moi contentos e moi motivados para seguir adiante con estes concursos.
Podedes ser unha das tres bandas en actuar no Chichafest na Sala Capitol. Como levades esa posible actuación nun dos escenarios máis emblemáticos da cidade e de Galicia?
Estaría guapísimo tocar na Capitol, pero a verdade é que estamos moi tranquilos porque non contamos con estar alí vendo o nivel do resto de grupos. Ademais, algúns xa teñen moita traxectoria como Lisdexia, por exemplo. Non contamos con estar alí, pero sería unha gran sorpresa.
Eu creo que non estamos, pero só por saír no Instagram do Chichalovers e poder gravar unha versión en acústico xa está moi ben. Paga a pena.
De gañar poderiamos gravar o EP, pero bueno, se non gañamos tampouco pasa nada, aínda que nos viría moi ben. Pero se invitan a uns Chichalovers xa nos chega.