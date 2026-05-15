Dani Martín repasa sus 25 años de carrera en su primera noche en A Coruña: "Estoy encantado"

Dani Martín hizo vibrar este viernes el Coliseum, en el primero de sus dos conciertos en A Coruña. El madrileño regaló con su gira '25 P*t*s Años' al público un repaso por su trayectoria musical: desde sus inicios con El Canto del Loco hasta 'El último día de nuestras vidas', su último trabajo como solista. Una velada que dejó guiños al estadio de Riazor y al municipio de Sada.

Ya desde antes de que comenzase el concierto el estadio coruñés estaba a rebosar de fans tanto dentro como fuera. Muchos de ellos adultos que crecieron como adolescentes escuchando los temas de El Canto del Loco.

A eso de las 21:10 horas, las luces se apagaban, dejando solos a los focos en el escenario. Dando paso a los primeros acordes de las guitarras que interpretaban la canción de Si te vas de Extremoduro que empezó a caldear el ambiente para la noche.

Poco después empezó a sonar el "Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente" de Zapatillas. Uno de los temas más icónicos del grupo que hizo enloquecer desde el minuto uno al público animándolo a saltar y aplaudir al ritmo de la música.

Para seguir con más temas de su época en la formación como Volverá, Canciones y Desaparece. Más adelante, tras las canciones Vuelve y Besos, una de las favoritas del público que coreó y saltó y Contracorriente llegaba el momento de uno de los temas más emotivos de la noche.

Con las primeras notas de Puede ser el madrileño consiguió que el público se abrazase entre ellos para corear el estribillo. "Estoy encantado de estar aquí esta noche", dijo.

Si hay algo de lo que no se cansó la multitud en el Coliseum fue de aplaudir y de saltar, y no es para menos pues Dani Martín tiene en su voz la receta para mover a toda una multitud.

También hubo espacio para canciones de su etapa musical en solitario. Cero y Emocional transportaron a los fans congregados en el Coliseum a otra época en la que la revista de referencia era la Superpop y las fotografías del artista ocupaban las portadas de las carpetas de las adolescentes en los institutos.

Al llegar el turno de Que bonita la vida, trajo consigo alguna que otra llorera entre el público, que no pudo evitar emocionarse con ese "¡Qué bonita la vida!, que da todo de golpe. Y luego te lo quita, te hace sentir culpable. A veces cuenta contigo, a veces ni te mira...". Aunque lo mejor llegó con el estribillo, donde se pudo escuchar voces siguiendo al unísono la letra: "Es vida lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arrampla cobarde. Que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar...".

Dani Martín quiso dedicar unas palabras de cariño a sus seguidores de A Coruña: "Cómo mola vivir, ¿eh? Y ser consciente de las cosas. Parece una tontería pero yo me he dado cuenta hace poco. Esta noche vamos a cantar una canción que nunca hemos cantado porque tengo un cuerpo de persona mayor. Arriba las manos Coruña".

Dando paso de esta manera a la primera sorpresa de la noche. El madrileño interpretó la canción Las Ganas. Después de que le regalasen una camiseta de un proyecto solidario que va a ir a Senegal gracias a él.

Además, durante la velada no faltaron otros de sus grandes temas en solitario como Me Vuelves Puto Loco, Carpe Diem y Burning Man.

La madre de José, volvió a meter a los espectadores de lleno en El Canto del Loco, para poco después encarar el último tramo del concierto tras más de dos horas de música. Volver a disfrutar, Una foto en blanco y negro, Ester Expósito -dedicada a la actriz española- pusieron sobre la mesa la llegada del inminente final de la noche.

Además, antes de Ya nada volverá a ser como antes, Dani Martín regalaba al Coliseum la segunda sorpresa de la noche: Años 80 de Los Piratas, un tema que el cantante tiene incluido en Las DIECIOCHO en Spotify, una selección de canciones de otros artistas.

La noche finalizó con Dani Martín bajando a la pista del Coliseum para interpretar La suerte de mi vida y Peter Pan acompañado por el público. Aunque tampoco faltaron los guiños al estadio de Riazor y al municipio de Sada. Por último, el madrileño se despidió con Insoportable, otro tema del Canto del Loco, no sin antes agradecer a todo su equipo y músicos su trabajo.