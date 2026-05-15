Boikot encabezará el primer avance del cartel del Rock in Cambre de A Coruña 2026

El Rock in Cambre celebrará su edición de 2026 los días 25 y 26 de septiembre, consolidando así el cambio de fechas iniciado el pasado año para evitar coincidir con la saturación de festivales musicales durante el verano gallego.

Con más de treinta años de trayectoria, el festival mantiene su apuesta por la entrada gratuita y por una programación centrada en bandas de referencia del rock estatal, en un contexto cada vez más marcado por los grandes festivales de pago.

La organización confirmó como primer avance oficial del cartel la participación de Boikot, una de las formaciones históricas del rock estatal que todavía no había pasado por el escenario del festival cambrés.

Desde el evento explican que la presencia del grupo madrileño era una de las "cuentas pendientes" del festival y que en años anteriores no había sido posible cerrar su actuación por problemas de agenda.

La banda llega además a Cambre tras el lanzamiento de nuevos adelantos de su próximo disco, No les interesa, entre ellos La Otra Mitad, junto a Kaos Urbano, o Los Últimos Niños, grabado con Ara Malikian.

Más presencia de grupos locales

La organización avanzó también que el cartel de este año combinará bandas históricas del rock estatal con grupos orientados al público más joven, aunque manteniendo "el mismo espíritu rockero" que ha caracterizado al festival desde sus inicios.

Otra de las novedades será la recuperación del formato de dos días completos de conciertos, lo que permitirá ampliar la programación y aumentar la presencia de bandas de la comarca.

En total participarán cinco grupos locales, reforzando así uno de los objetivos históricos del Rock in Cambre: servir de escaparate para el talento musical del entorno.

El festival irá anunciando nuevas confirmaciones y detalles de la programación en las próximas semanas a través de sus canales oficiales y redes sociales.