Dakidarría, 9Louro y cuatro días de fiesta en A Coruña: con más actuaciones infantiles y musicales

La Real Academia Galega (RAG) dedica este 2026 el Día das Letras Galegas a la periodista y escritora Begoña Caamaño (Vigo, 1964). Como es habitual, A Coruña conmemora este día de gran importancia para toda Galicia con una programación que abarca cuatro días de fiesta.

Distintos espacios de la ciudad se llenarán de actividades para todos los públicos y actuaciones musicales de artistas y bandas gallegas para celebrar y festejar el orgullo por el idioma y la cultura gallega.

A Festa das Letras en A Coruña

Entre el jueves 14 y el domingo 17 de mayo, A Coruña acogerá una nueva edición de A Festa das Letras, una celebración que transformará distintos puntos de la ciudad en escenarios dedicados a la lengua y a la creación cultural en gallego.

Las actividades se repartirán por diferentes lugares, como el Campo da Leña, la plaza de Azcárraga, los jardines de Méndez Núñez, el Teatro Rosalía de Castro, el Teatro Colón y el Centro Ágora. El eje principal de esta celebración será la promoción y el uso del gallego.

Habrá espectáculos pensados para todos los públicos, incluido el infantil, encuentros con varios creadores, una foliada tradicional y actuaciones de varias formaciones musicales de la ciudad.

Entre los artistas de renombre de la escena gallega destacan Ailá, MJ Pérez, Orquestra Bravú Xangai, 9Louro con su popular tema Os meus males o Pelijroso, y Dakidarría, que pondrá el broche final a la noche del sábado con sus temas tan emblemáticos como Terra, Lume, Mil berros, A Mocidade Activa o En Compostela, entre otros muchos.

Programación al completo

Jueves 14 de mayo

19:30 horas: Teatro Colón - Encuentro y diálogo con Tanxugueiras alrededor de su nuevo disco 'O cuarto'.

Viernes 15 de mayo

Campo da Leña - Conciertos

20:00 horas: Néboa

21:30 horas: Ailá

23:00 horas: Brais Morán & Nasaufunk

Plaza de Azcárraga - Público infantil

18:00 horas: Charlatán Rodríguez

19:00 horas: Uxía Lambona e a Banda Molona

Jardines de Méndez Núñez - Tradicional

18:30 horas: Xacarandaina

19:30 horas: Son d’aquí

Centro Sociocultural Ágora (con invitación)

21:00 horas: AgoraSón Primavera - concierto de Ialma.

Sábado 16 de mayo

Campo da Leña - Conciertos

12:00 horas: Kafédepota

13:30 horas: MJ Pérez

19:30 horas: Adhara & Ritman

21:30 horas: Orquestra Bravú Xangai

23:00 horas: 9Louro

01:00 horas: Dakidarría

Plaza de Azcárraga - Público infantil

12:00 horas: K’paparota

13:00 horas: Pakolas

18:00 horas: Cris de Caldas

19:00 horas: Pesdelán

Jardines de Méndez Núñez - Tradicional

18:30 horas: Cántigas da Terra

19:30 horas: Donaire

Domingo 17 de mayo

Jardines de Méndez Núñez

18:30 horas: A Foliada das Letras, con Cántigas da Terra, Donaire, Maghúa, Son d’aquí, Xacarandaina y Espadana

Teatro Colón