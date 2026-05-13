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Dakidarría, 9Louro y cuatro días de fiesta en A Coruña: con más actuaciones infantiles y musicales
A Coruña conmemora el Día de las Letras Gallegas con una nueva edición de A Festa das Letras desde este jueves hasta el domingo
Más información: Letras Galegas 2026 en A Coruña: Celebración de 4 días y coloquio con As Tanxugueiras
La Real Academia Galega (RAG) dedica este 2026 el Día das Letras Galegas a la periodista y escritora Begoña Caamaño (Vigo, 1964). Como es habitual, A Coruña conmemora este día de gran importancia para toda Galicia con una programación que abarca cuatro días de fiesta.
Distintos espacios de la ciudad se llenarán de actividades para todos los públicos y actuaciones musicales de artistas y bandas gallegas para celebrar y festejar el orgullo por el idioma y la cultura gallega.
A Festa das Letras en A Coruña
Entre el jueves 14 y el domingo 17 de mayo, A Coruña acogerá una nueva edición de A Festa das Letras, una celebración que transformará distintos puntos de la ciudad en escenarios dedicados a la lengua y a la creación cultural en gallego.
Las actividades se repartirán por diferentes lugares, como el Campo da Leña, la plaza de Azcárraga, los jardines de Méndez Núñez, el Teatro Rosalía de Castro, el Teatro Colón y el Centro Ágora. El eje principal de esta celebración será la promoción y el uso del gallego.
Habrá espectáculos pensados para todos los públicos, incluido el infantil, encuentros con varios creadores, una foliada tradicional y actuaciones de varias formaciones musicales de la ciudad.
Entre los artistas de renombre de la escena gallega destacan Ailá, MJ Pérez, Orquestra Bravú Xangai, 9Louro con su popular tema Os meus males o Pelijroso, y Dakidarría, que pondrá el broche final a la noche del sábado con sus temas tan emblemáticos como Terra, Lume, Mil berros, A Mocidade Activa o En Compostela, entre otros muchos.
Programación al completo
Jueves 14 de mayo
- 19:30 horas: Teatro Colón - Encuentro y diálogo con Tanxugueiras alrededor de su nuevo disco 'O cuarto'.
Viernes 15 de mayo
Campo da Leña - Conciertos
- 20:00 horas: Néboa
- 21:30 horas: Ailá
- 23:00 horas: Brais Morán & Nasaufunk
Plaza de Azcárraga - Público infantil
- 18:00 horas: Charlatán Rodríguez
- 19:00 horas: Uxía Lambona e a Banda Molona
Jardines de Méndez Núñez - Tradicional
- 18:30 horas: Xacarandaina
- 19:30 horas: Son d’aquí
Centro Sociocultural Ágora (con invitación)
- 21:00 horas: AgoraSón Primavera - concierto de Ialma.
Sábado 16 de mayo
Campo da Leña - Conciertos
- 12:00 horas: Kafédepota
- 13:30 horas: MJ Pérez
- 19:30 horas: Adhara & Ritman
- 21:30 horas: Orquestra Bravú Xangai
- 23:00 horas: 9Louro
- 01:00 horas: Dakidarría
Plaza de Azcárraga - Público infantil
- 12:00 horas: K’paparota
- 13:00 horas: Pakolas
- 18:00 horas: Cris de Caldas
- 19:00 horas: Pesdelán
Jardines de Méndez Núñez - Tradicional
- 18:30 horas: Cántigas da Terra
- 19:30 horas: Donaire
Domingo 17 de mayo
Jardines de Méndez Núñez
- 18:30 horas: A Foliada das Letras, con Cántigas da Terra, Donaire, Maghúa, Son d’aquí, Xacarandaina y Espadana
Teatro Colón
- 12:15 horas: Banda Municipal de Música da Coruña con la Escola de Artes Escénicas da Estrada.
- 20:30 horas: Teatro Rosalía de Castro - Isabel Dobarro presenta 'Kaleidoscope'.