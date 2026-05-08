A Coruña anuncia el cartel del Noroeste 2026 con Dorian, Sés y cerca de una veintena de artistas

Agoraphobia, Ana Lúa Caiano, Anna Andreu, Bala, Bongeziwe Mabandala, Catuxa Salom, Dorian, Fantastic Negrito, Greasy Belly, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken, Moura, Pamela Rodríguez, Ruxe Ruxe y Sés, se unen a las actuaciones ya confirmadas de Echo & The Bunnymen y Frankie and the Witch Fingers para el siguiente Festival Noroeste Estrella Galicia 2026. Su 39ª edición se celebrará en A Coruña del 5 al 8 de agosto.

La presentación de esta edición, presidida por la alcaldesa Inés Rey y con la presencia del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, está teniendo lugar esta misma mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor, recordando el mismo punto que vio nacer al festival hace ya 39 años.

Esta es una localización que hace años acogía citas culturales, pero que en los últimos se ha limitado únicamente a la celebración de competiciones deportivas.

Los escenarios para el próximo Noroeste volverán a ser el parque de Santa Margarita, el Portiño, la plaza de María Pita, el castillo de San Antón, la plaza de Azcárraga, el Campo da Leña o, como siempre, la playa de Riazor.

El cartel todavía sumará más artistas pendientes de confirmación.

En su pasada edición del Noroeste Estrella Galicia reunió en la ciudad herculina a artistas como The Vaccines, Luar na Lubre, Siloé, Grande Amore, Albert Pla y Queralt Lahoz, en una programación que volvió a combinar nombres internacionales con propuestas locales.

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