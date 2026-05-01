Rodrigo Cuevas convierte el Coliseum en una fiesta con guiños constantes a A Coruña

El paso de Rodrigo Cuevas por el Coliseum de A Coruña dejó algo más que música. Durante cerca de dos horas, el cantante transformó el espacio en un universo propio en el que la tradición y la provocación caminaron de la mano, pero con un elemento añadido: una conexión directa con A Coruña que estuvo presente de principio a fin.

Desde su salida al escenario, Cuevas jugó con el público local, alternando idiomas y referencias que despertaron las primeras ovaciones. El artista no tardó en introducir menciones al carácter gallego y al entorno coruñés, generando una complicidad que se mantuvo durante toda la noche.

Su propuesta escénica, a medio camino entre el cabaré y la romería contemporánea, fue evolucionando entre cambios de vestuario y bloques temáticos que no dejaron caer la energía.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando, en pleno espectáculo, lanzó una reflexión cargada de ironía sobre las modas globales frente a lo cercano. La alusión directa a Arteixo y a festivales internacionales provocó risas y aplausos, en una muestra de cómo el artista supo leer a la perfección al público que tenía delante.

El repertorio combinó piezas nuevas con otras ya conocidas, pero siempre con un hilo conductor claro: reivindicar lo popular desde una mirada actual y sin complejos. Entre canción y canción, el espectáculo incorporó elementos teatrales y audiovisuales que reforzaron su carácter transgresor y festivo.

La recta final elevó aún más la intensidad, con el público completamente entregado. El cierre, planteado como una celebración colectiva, convirtió la pista en una auténtica fiesta, en la que Cuevas volvió a poner en valor la identidad, el disfrute y la conexión con lo cercano.