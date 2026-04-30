A Coruña se llena de música: estos son los conciertos destacados del mes de mayo

Llega el quinto mes del 2026 y, con ello, A Coruña disfrutará de un nuevo mes con una amplia y completa programación musical en las diferentes salas y espacios. Los conciertos de Dani Martín u OBK son tan solo dos de los platos fuertes de la programación del mes, sin olvidar otras visitas como la de Marta Sánchez para conmemorar la gira de 40 años.

Paco Montalvo deleitará el 10 de mayo

El violinista más joven del siglo XXI, Paco Montalvo, protagonizará uno de los conciertos más esperados del mes en el Palacio de la Ópera el 10 de mayo a las 20:00. Las entradas siguen a la venta desde 38,25 euros.

Paco Montalvo estará en el Palacio de la Ópera.

Al Sur del Tango, en el Teatro Colón el 15 de mayo

El espectáculo Al Sur del Tango llega al Teatro Colón de A Coruña el 15 de mayo a las 20:30 como una propuesta musical que une dos orillas a través de la emoción y la memoria compartida.

Tango y copla se entrelazan en un diálogo artístico que reivindica su origen común, fruto de migraciones, exilios y vínculos culturales que han viajado históricamente entre España y Argentina.

Cartel promocional del evento.

Sobre el escenario, un cuarteto de primer nivel formado por Martirio, Marcelo Mercadante, Jesús Lavilla y Olvido Lanza reinterpreta grandes clásicos del repertorio tanguero con una mirada contemporánea. Temas de Gardel, Piazzolla, Discépolo o Eladia Blázquez se reinventan en un formato íntimo y sofisticado, donde la sensibilidad y la excelencia musical son las grandes protagonistas.

Marta Sánchez 'cumple' 40 años en el Palacio de la Ópera

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el 16 de mayo a las 20:00 el concierto de Marta Sánchez, una de las grandes voces del pop español, en una cita que forma parte de la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria musical.

La artista madrileña repasará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, en un espectáculo que promete combinar nostalgia, energía y una puesta en escena cuidada.

Cartel promocional del evento.

Este concierto se enmarca dentro de la gira con la que Marta Sánchez conmemora su 40 aniversario en la música, tras el lanzamiento del álbum 40 Años 1985–2025, una recopilación que recupera grabaciones históricas y abre también la puerta a nuevas canciones.

Dani Martín también celebra otro 'cumpleaños'

El Coliseum de A Coruña disfrutará el 16 de mayo a las 21:00 el concierto de Dani Martín dentro de su gira 25 Pts Año”, una celebración muy personal con la que el artista repasa toda su trayectoria musical, tanto en solitario como en su etapa con El Canto del Loco.

Será una cita marcada por la emoción, en la que el público podrá reencontrarse con canciones que han acompañado a varias generaciones.

Cartel promocional del evento.

El espectáculo propone un recorrido por recuerdos, vivencias y etapas vitales que el propio artista ha convertido en parte de su relato musical, con un directo pensado como una gran celebración colectiva.

Tras 25 años de carrera, Dani Martín afronta esta gira como un agradecimiento a su público y como un repaso a una historia compartida que sigue plenamente vigente sobre los escenarios.

Karina elevará la nostalgia en la ciudad donde nadie es forastero

El 21 de mayo a las 22:00, la Sala Inn Club de A Coruña será el escenario del regreso de Karina con su Freedom Tour 2026, una cita en la que la artista volverá a conectar con el público a través de un formato cercano y cargado de emoción.

La noche promete convertirse en un recorrido por algunas de las canciones más reconocibles de su trayectoria, en un ambiente íntimo y pensado para la complicidad con el público.

Cartel promocional del evento.

Es una celebración de la carrera de Karina y de las historias que han acompañado sus canciones durante décadas. Sobre el escenario sonarán grandes éxitos que forman parte de la memoria colectiva, en un espectáculo que pone el foco en la libertad, la resiliencia y la evolución artística de la cantante, transformando cada interpretación en un reencuentro emocional con su público.

OBK no quiere provocar vértigo

El Teatro Colón de A Coruña acogerá el 22 de mayo de 2026 el concierto de OBK dentro de su Vértigo Tour, una gira con la que el grupo celebra 35 años de trayectoria como uno de los grandes referentes de la música electrónica en España. La cita supondrá un reencuentro con su público en un formato que combina nostalgia, energía y nuevas composiciones.

Cartel promocional del evento.

Durante el espectáculo, OBK presentará temas de su nuevo trabajo discográfico, incluyendo su reciente lanzamiento Maldita Mujer, además de repasar algunos de los grandes éxitos que han marcado varias generaciones.

Vértigo Tour se plantea como una celebración de su historia musical y una demostración de vigencia sobre los escenarios, en una noche pensada para la emoción y el baile.

Bad Gyal hace parada en el Coliseum

El Coliseum de A Coruña albergará el 23 de mayo a las 20:00 el concierto de Bad Gyal dentro de una gira que se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año.

La artista catalana volverá a los escenarios con un espectáculo de gran formato en el que combinará sus nuevos temas con algunos de los éxitos que la han consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Bad Gyal.

Tras el impacto de su álbum La Joia, Bad Gyal emprende un tour por las principales ciudades españolas con una propuesta marcada por la energía, el baile y una potente puesta en escena.

Su mezcla de reguetón, dancehall y trap será la base de un directo pensado para el público más fiel, en una experiencia vibrante y visualmente impactante.