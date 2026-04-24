Caamaño&Ameixeiras se unen a Xoel López en A Coruña para el concierto de la noche de San Juan
El dúo actuará dentro de la programación de Noites do Porto
La noche de San Juan de este año será doblemente especial. El festival Noites do Porto, que traslada su programación a los meses de junio y julio, anunciaba hace unos días que Xoel López estaría actuando durante la Noite Meiga. Ahora, al cantante se une el dúo Caamaño&Ameixeiras que también se subirá al escenario del muelle de Batería el próximo 23 de junio.
Sabela y Antía actuarán en el escenario principal en la noche más importante para la ciudad. Desde la organización del festival resaltan su vinculación con la identidad coruñesa, apostando por dos propuestas gallegas para la noche de San Juan.
Caamaño y Ameixeiras forman este dúo desde el año 2018. En estos ocho años, las dos han apostado por una música basada en lo popular pero con recursos contemporáneos. Entre otros reconocimientos han obtenido el Premio Martín Códax de la Música por su álbum debut, Aire! Desde entonces han continuado evolucionando en su segundo disco, Quitar o aire, producido por Hevi (Malandrómeda) en el Laboratorio Soyuz.
Las dos artistas compartirán así escenario con Xoel López, que el próximo 23 de junio presentará su último trabajo, Oniria Popular, su 17º disco de estudio.
Las entradas para esta jornada están a la venta en Ataquilla.com y Ticketmaster.
Así, la sexta edición de Noites do Porto se va completando con otros nombres como Lela Soto, La Tania, Barry B, ELLiS-D, Curtis Harding, María José Llergo y Nadadora en escenarios repartidos entre el puerto coruñés y salas como la Garufa, Jazz Filloa, Mardi Grass, la Inn y el Teatro Colón.